Дрифт на льду с переломами переходит в суд: руководителям коммунальных предприятий в Киеве объявили подозрения

12:12, 17 февраля 2026
В Киеве фиксируют массовые переломы и ДТП.
В Киеве вследствие ненадлежащей работы коммунальных служб по очистке дорог и тротуаров и обработке их средствами против гололеда в течение декабря 2025 года – февраля 2026 года в медучреждения обратились 6169 человек, среди них 321 ребенок. Госпитализировано 1155 пострадавших, из них 66 – дети.

Всем этим фактам органами прокуратуры дается правовая оценка.

В настоящее время правоохранительные органы сообщили о подозрении девяти должностным лицам коммунальных предприятий Киева по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины). Речь, в частности, идет о:

  • и.о. руководителя ШЭУ Подольского района Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
  • руководителе КП «ШЭУ Голосеевского района г. Киева» (ч. 2 ст. 367 УК Украины);
  • директоре КП «Киевводфонд» (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
  • руководителе КП «ШЭУ Деснянского района» (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
  • и.о. руководителя ШЭУ Дарницкого района г. Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
  • и.о. начальника КП «ШЭУ Соломенского района г. Киева» (ч. 2 ст. 367 УК Украины);
  • руководителе КП «ШЭУ Печерского района г. Киева» (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
  • руководителе КП «ШЭУ Днепровского района» (ч. 2 ст. 367 УК Украины);
  • и.о. руководителя КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района города Киева» (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

В разных районах столицы зафиксированы многочисленные случаи тяжелых травм и ДТП.

Подольский район. Пожилая женщина поскользнулась и упала, получив переломы обеих костей левой голени. Расходы на лечение составили 57 тыс. гривен. Еще одна женщина упала и сломала шейку бедра, потратив на лечение 45,5 тыс. гривен. Мужчина поскользнулся и получил перелом двух костей левой ноги. Расходы на лечение – 50 тыс. гривен. На той же улице женщина упала на скользком участке дороги и получила перелом пяточной кости правой ноги в трех местах. На лечение она уже потратила 24,7 тыс. гривен.

Голосеевский район. Из-за скользкой дороги, не обработанной противогололедными средствами, водителя одного автомобиля занесло в столб, другого – в бетонное ограждение. Общая сумма ущерба достигает почти 1 млн гривен.

Святошинский район. Пенсионерка, пришедшая к бювету набрать воды, поскользнулась и получила перелом шейки правой плечевой кости со смещением. Ей сделали операцию, которая вместе с лечением обошлась в 240 тыс. гривен.

Деснянский район. На тротуаре женщина поскользнулась и упала, получив перелом большеберцовой кости со смещением и повреждением коленного сустава, ей предстоит операция. Еще одна женщина упала на ступенях к подземному переходу и сломала правую ногу, а другой пешеход получил перелом руки.

Дарницкий район. С заявлениями обратились семь человек, среди них ребенок, который из-за падения на скользкой дороге получил перелом левой ключицы со смещением, и пожилая женщина, которая при выходе из маршрутного такси упала и получила сложный перелом голени. Ей предстоит оперативное вмешательство с установкой металлических винтов.

Соломенский район. Двое мужчин поскользнулись и упали недалеко от остановки общественного транспорта. Один из них порезал руки, так как нес пакет с банками, у другого – перелом одного из позвонков. Пострадавший заявил гражданский иск на 500 тыс. гривен и требует от коммунальщиков компенсации.

Печерский район. На пешеходном переходе поскользнулся и упал мужчина, получив переломы руки. Расходы на лечение составили 25 тыс. гривен. Женщина при падении получила переломы левой ноги. Расходы на лечение – 89 тыс. грн. Другая женщина, получив травмы из-за падения, потратила на лечение 35 тыс. грн.

Днепровский район. Из-за скользких дорог произошли две ДТП, в результате которых автомобили получили серьезные повреждения. Кроме того, в разное время травмировались 5 пешеходов – женщина получила перелом тазобедренного сустава, мужчина – перелом ребра. Еще двое пешеходов имеют перелом шейки правой бедренной кости и вывих правого сустава. Их лечение продолжается.

Шевченковский район. На тротуаре пенсионерка поскользнулась и упала, получив закрытый перелом костей правой голени со смещением. Ей сделали операцию, которая вместе с лечением обошлась более чем в 40 тыс. гривен. Еще одна женщина при падении сломала запястье правой руки со смещением. Девушка-подросток на скользкой дороге получила разрыв заднего рога мениска правого коленного сустава, еще одна пешеходка – перелом голени в трех местах.

В Киевской городской прокуратуре подчеркивают, что причиной травмирования этих людей стала ненадлежащая обработка тротуаров и дорог противогололедными средствами. Все указанные улицы обслуживают столичные коммунальные предприятия.

