Кабмин упростил передачу госимущества для размещения ВПЛ: аренда за 1 гривну и процедуры без аукциона

Правительство упростило механизм передачи государственного и коммунального имущества для размещения внутренне перемещенных лиц.

Кабинет Министров принял постановление, которой упрощается передача в аренду государственного и коммунального имущества, а также имущества государственных компаний для временного проживания внутренне перемещённых лиц. Документ также предусматривает льготные условия для общественных и благотворительных организаций.

Согласно решению правительства, для общественных объединений и благотворительных организаций, которые используют государственное или коммунальное имущество для создания мест временного проживания ВПЛ, устанавливается арендная ставка в размере 0,01%.

Также на период военного положения и в течение одного года после его завершения или отмены государственные и коммунальные учреждения, в том числе работающие в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, семьи и молодёжи, социальной защиты, единственным учредителем которых является государство или территориальная громада, смогут получать имущество в аренду для размещения ВПЛ без проведения аукциона по упрощённой и ускоренной процедуре.

Годовая арендная плата для таких объектов составит 1 гривну за каждый объект аренды.

Отдельно предусмотрена возможность передачи в аренду недвижимости государственных компаний — хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству. Такое имущество может передаваться для размещения ВПЛ на период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. Годовая арендная плата также составит 1 гривну.

Речь прежде всего идёт об объектах, которые не используются в основной деятельности предприятий, в частности санаториях, пансионатах, общежитиях, жилых помещениях и другой недвижимости. Правительство отмечает, что их передача в аренду не окажет существенного влияния на хозяйственную деятельность соответствующих предприятий, но позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы для решения социальных потребностей.

