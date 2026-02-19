  1. В Украине

Кабмин упростил передачу госимущества для размещения ВПЛ: аренда за 1 гривну и процедуры без аукциона

19:36, 19 февраля 2026
Правительство упростило механизм передачи государственного и коммунального имущества для размещения внутренне перемещенных лиц.
Кабинет Министров принял постановление, которой упрощается передача в аренду государственного и коммунального имущества, а также имущества государственных компаний для временного проживания внутренне перемещённых лиц. Документ также предусматривает льготные условия для общественных и благотворительных организаций.

Согласно решению правительства, для общественных объединений и благотворительных организаций, которые используют государственное или коммунальное имущество для создания мест временного проживания ВПЛ, устанавливается арендная ставка в размере 0,01%.

Также на период военного положения и в течение одного года после его завершения или отмены государственные и коммунальные учреждения, в том числе работающие в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, семьи и молодёжи, социальной защиты, единственным учредителем которых является государство или территориальная громада, смогут получать имущество в аренду для размещения ВПЛ без проведения аукциона по упрощённой и ускоренной процедуре.

Годовая арендная плата для таких объектов составит 1 гривну за каждый объект аренды.

Отдельно предусмотрена возможность передачи в аренду недвижимости государственных компаний — хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству. Такое имущество может передаваться для размещения ВПЛ на период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. Годовая арендная плата также составит 1 гривну.

Речь прежде всего идёт об объектах, которые не используются в основной деятельности предприятий, в частности санаториях, пансионатах, общежитиях, жилых помещениях и другой недвижимости. Правительство отмечает, что их передача в аренду не окажет существенного влияния на хозяйственную деятельность соответствующих предприятий, но позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы для решения социальных потребностей.

Напомним, что депутаты предлагают создать Временную следственную комиссию, которая будет расследовать возможные нарушения при использовании средств государственного и местных бюджетов, направленных на помощь переселенцам и людям, пострадавшим от войны. Соответствующий проект постановления №15038 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Также отметим, что Министерство развития громад и территорий Украины совместно с международной организацией Habitat for Humanity начали новый проект по оценке и отбору свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное и устойчивое жильё.

Проект предусматривает проведение общенационального картографирования и классификацию объектов, которые могут быть реконструированы или переоборудованы. Полученные данные будут интегрированы в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которая начнёт работу с октября 2026 года.

правительство Минэкономики ВПЛ недвижимость аренда

