Кабмін спростив передачу держмайна для розміщення ВПО: оренда за 1 гривню та процедури без аукціону

Уряд спростив механізм передачі державного та комунального майна для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою спрощується передача в оренду державного та комунального майна, а також майна державних компаній для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Документ також передбачає пільгові умови для громадських і благодійних організацій.

Згідно з рішенням уряду, для громадських об’єднань і благодійних організацій, які використовують державне або комунальне майно для створення місць тимчасового проживання ВПО, встановлюється орендна ставка у розмірі 0,01%.

Також на період воєнного стану та протягом одного року після його завершення або скасування державні та комунальні установи, в тому числі ті, що працюють у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, соціального захисту, єдиним засновником яких є держава або територіальна громада, зможуть отримувати майно в оренду для розміщення ВПО без проведення аукціону по спрощеній та пришвидшеній процедурі.

Річна орендна плата для таких об’єктів становитиме 1 гривню за кожний об’єкт оренди.

Окремо передбачено можливість передачі в оренду нерухомості державних компаній — господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% належать державі. Таке майно може передаватися для розміщення ВПО на період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення. Річна орендна плата також становитиме 1 гривню.

Йдеться насамперед про об’єкти, що не використовуються в основній діяльності підприємств, зокрема санаторії, пансіонати, гуртожитки, житлові приміщення та іншу нерухомість. Уряд зазначає, що їх передача в оренду не матиме суттєвого впливу на господарську діяльність відповідних підприємств, але дозволить ефективно використовувати наявні ресурси для вирішення соціальних потреб.

Нагадаємо, що депутати пропонують створити Тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме можливі порушення під час використання коштів державного та місцевих бюджетів, спрямованих на допомогу переселенцям і людям, що постраждали від війни. Відповідний проєкт постанови №15038 зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Також зазначимо, що Міністерство розвитку громад та територій України спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity розпочали новий проєкт з оцінки та відбору вільних об’єктів нерухомості для інвестування в доступне та стале житло.

Проєкт передбачає проведення загальнонаціонального картографування та класифікацію об’єктів, які можуть бути реконструйовані або переобладнані. Отримані дані інтегрують до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року.

