Подтвердить возраст для приобретения товаров 18+ можно в приложении «Дія» – как это работает
21:31, 20 февраля 2026
Покупателям достаточно показать штрихкод документа, и система магазина автоматически получает подтверждение совершеннолетия.
В приложении «Дія» есть возможность подтверждения возраста для приобретения товаров категории 18+ без предъявления бумажных документов.
Как сообщили в «Дії», покупателю достаточно открыть свой документ в приложении и показать штрихкод. После этого кассир сканирует его, и система магазина мгновенно получает подтверждение возраста.
В сервисе отмечают, что для покупателей это означает, что не нужно передавать магазину лишние персональные данные. Для бизнеса — более быстрое обслуживание клиентов без очередей и защита от возможных штрафов за продажу товаров несовершеннолетним.
