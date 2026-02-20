  1. В Украине

Подтвердить возраст для приобретения товаров 18+ можно в приложении «Дія» – как это работает

21:31, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Покупателям достаточно показать штрихкод документа, и система магазина автоматически получает подтверждение совершеннолетия.
Подтвердить возраст для приобретения товаров 18+ можно в приложении «Дія» – как это работает
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дія» есть возможность подтверждения возраста для приобретения товаров категории 18+ без предъявления бумажных документов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в «Дії», покупателю достаточно открыть свой документ в приложении и показать штрихкод. После этого кассир сканирует его, и система магазина мгновенно получает подтверждение возраста.

В сервисе отмечают, что для покупателей это означает, что не нужно передавать магазину лишние персональные данные. Для бизнеса — более быстрое обслуживание клиентов без очередей и защита от возможных штрафов за продажу товаров несовершеннолетним.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]