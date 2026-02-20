Подтвердить возраст для приобретения товаров 18+ можно в приложении «Дія» – как это работает

Покупателям достаточно показать штрихкод документа, и система магазина автоматически получает подтверждение совершеннолетия.

В приложении «Дія» есть возможность подтверждения возраста для приобретения товаров категории 18+ без предъявления бумажных документов.

Как сообщили в «Дії», покупателю достаточно открыть свой документ в приложении и показать штрихкод. После этого кассир сканирует его, и система магазина мгновенно получает подтверждение возраста.

В сервисе отмечают, что для покупателей это означает, что не нужно передавать магазину лишние персональные данные. Для бизнеса — более быстрое обслуживание клиентов без очередей и защита от возможных штрафов за продажу товаров несовершеннолетним.

