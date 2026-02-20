Підтвердити вік для придбання товарів 18+ можна у Дії – як це працює

Покупцям достатньо показати штрихкод документа, а система магазину автоматично отримує підтвердження повноліття.

У застосунку «Дія» є можливість підтвердження віку для придбання товарів категорії 18+ без пред’явлення паперових документів.

Як повідомили у «Дії», покупцеві достатньо відкрити свій документ у застосунку та показати штрихкод. Після цього касир сканує його, і система магазину миттєво отримує підтвердження віку.

У сервісі зазначають, що для покупців це означає, що не потрібно передавати магазину зайві персональні дані. Для бізнесу — швидше обслуговування клієнтів без черг і захист від можливих штрафів за продаж товарів неповнолітнім.

