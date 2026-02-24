  1. В Украине

Документальная проверка: когда ждать официальное письмо от ГНС

09:59, 24 февраля 2026
Плановую проверку могут провести только при условии, что налогоплательщику не позднее чем за 10 календарных дней до начала отправили копию приказа и письменное уведомление с указанием даты старта проверки.
ГНС в Черкасской области разъясняет порядок информирования налогоплательщика о начале налоговой проверки.

Отмечается, что в соответствии с п. 77.4 НКУ решение о проведении документальной плановой проверки принимается руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа и оформляется приказом.

Право на проведение документальной плановой проверки предоставляется только при условии, что налогоплательщику (или его представителю) не позднее чем за 10 календарных дней до даты ее начала направлена (вручена) в порядке, установленном ст. 42 НКУ, копия приказа о проведении документальной плановой проверки и письменное уведомление с указанием даты ее начала.

Согласно абзацам первому и второму п. 79.2 НКУ документальная внеплановая невыездная проверка проводится должностными лицами контролирующего органа исключительно на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица), оформленного приказом, и при условии вручения налогоплательщику (его представителю) в порядке, установленном ст. 42 НКУ, копии приказа о проведении такой проверки и письменного уведомления о дате начала и месте ее проведения.

Если копия приказа и письменное уведомление о дате начала и месте проведения внеплановой невыездной проверки направлены налогоплательщику (его представителю) в соответствии со ст. 42 НКУ рекомендованным письмом с уведомлением о вручении по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика, такая проверка (кроме проверки, предусмотренной ст. 200 НКУ) начинается не ранее чем через 30 календарных дней со дня направления указанных документов.

Пункт 42.2 НКУ определяет, что документы считаются надлежащим образом врученными, если они направлены в порядке, установленном п. 42.4 НКУ, отправлены по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика рекомендованным письмом с уведомлением о вручении либо вручены лично налогоплательщику (его представителю).

налоговая

