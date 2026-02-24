Какие права имеет беременная работница при истечении срочного трудового договора
Вопрос увольнения беременной работницы в связи с окончанием срока трудового договора остаётся актуальным как для работодателей, так и для самих работниц. Законодательство предусматривает специальные гарантии для беременных женщин, поэтому в каждом случае важно учитывать нормы трудового права и судебную практику.
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета предоставила разъяснение относительно правомерности увольнения беременной работницы в связи с окончанием срока трудового договора.
Общая гарантия: запрет увольнения беременных
Ключевая норма — ст. 184 Кодекса законов о труде Украины.
Она устанавливает:
- запрещено увольнять беременных женщин по инициативе работодателя;
- запрет распространяется на:
- беременных;
- женщин с детьми до 3 лет;
- одиноких матерей с детьми до 14 лет или с инвалидностью.
Единственное исключение — полная ликвидация предприятия (допускается увольнение с обязательным трудоустройством).
Считается ли окончание срока договора увольнением по инициативе работодателя?
Срочный договор прекращается на основании:
п. 2 ст. 36 КЗоТ — окончание срока трудового договора.
Формально это не является увольнением по инициативе работодателя.
Но для беременных действует специальная гарантия.
Обязанность работодателя: обязательное трудоустройство
Ч. 3 ст. 184 КЗоТ прямо предусматривает: беременная не может быть просто уволена.
Работодатель обязан:
- трудоустроить её на другую работу;
- обеспечить гарантию занятости.
Работодатель должен:
- предложить все вакантные должности;
- предлагать работу, соответствующую состоянию здоровья;
- предложения должны быть письменными;
- действовать добросовестно.
Если вакансий нет
Даже в этом случае:
- работодатель не может сразу уволить;
- он обязан:
- выплачивать средний заработок (не более трёх месяцев со дня окончания срочного трудового договора);
- трудоустроить.
Это прямо вытекает из ст. 184 КЗоТ.
Даже в условиях действия Закона о трудовых отношениях во время войны:
- гарантии для беременных не отменены;
- их защита остаётся приоритетной.
