Какие права имеет беременная работница при истечении срочного трудового договора

Беременную работницу нельзя уволить по истечении срока договора без трудоустройства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос увольнения беременной работницы в связи с окончанием срока трудового договора остаётся актуальным как для работодателей, так и для самих работниц. Законодательство предусматривает специальные гарантии для беременных женщин, поэтому в каждом случае важно учитывать нормы трудового права и судебную практику.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета предоставила разъяснение относительно правомерности увольнения беременной работницы в связи с окончанием срока трудового договора.

Общая гарантия: запрет увольнения беременных

Ключевая норма — ст. 184 Кодекса законов о труде Украины.

Она устанавливает:

запрещено увольнять беременных женщин по инициативе работодателя;

запрет распространяется на:

- беременных;

- женщин с детьми до 3 лет;

- одиноких матерей с детьми до 14 лет или с инвалидностью.

Единственное исключение — полная ликвидация предприятия (допускается увольнение с обязательным трудоустройством).

Считается ли окончание срока договора увольнением по инициативе работодателя?

Срочный договор прекращается на основании:

п. 2 ст. 36 КЗоТ — окончание срока трудового договора.

Формально это не является увольнением по инициативе работодателя.

Но для беременных действует специальная гарантия.

Обязанность работодателя: обязательное трудоустройство

Ч. 3 ст. 184 КЗоТ прямо предусматривает: беременная не может быть просто уволена.

Работодатель обязан:

трудоустроить её на другую работу;

обеспечить гарантию занятости.

Работодатель должен:

предложить все вакантные должности;

предлагать работу, соответствующую состоянию здоровья;

предложения должны быть письменными;

действовать добросовестно.

Если вакансий нет

Даже в этом случае:

работодатель не может сразу уволить;

он обязан:

- выплачивать средний заработок (не более трёх месяцев со дня окончания срочного трудового договора);

- трудоустроить.

Это прямо вытекает из ст. 184 КЗоТ.

Даже в условиях действия Закона о трудовых отношениях во время войны:

гарантии для беременных не отменены;

их защита остаётся приоритетной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.