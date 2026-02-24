  1. В Украине

Какие права имеет беременная работница при истечении срочного трудового договора

19:12, 24 февраля 2026
Беременную работницу нельзя уволить по истечении срока договора без трудоустройства.
Вопрос увольнения беременной работницы в связи с окончанием срока трудового договора остаётся актуальным как для работодателей, так и для самих работниц. Законодательство предусматривает специальные гарантии для беременных женщин, поэтому в каждом случае важно учитывать нормы трудового права и судебную практику.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета предоставила разъяснение относительно правомерности увольнения беременной работницы в связи с окончанием срока трудового договора.

Общая гарантия: запрет увольнения беременных

Ключевая норма — ст. 184 Кодекса законов о труде Украины.

Она устанавливает:

  • запрещено увольнять беременных женщин по инициативе работодателя;
  • запрет распространяется на:

- беременных;

- женщин с детьми до 3 лет;

- одиноких матерей с детьми до 14 лет или с инвалидностью.

Единственное исключение — полная ликвидация предприятия (допускается увольнение с обязательным трудоустройством).

Считается ли окончание срока договора увольнением по инициативе работодателя?

Срочный договор прекращается на основании:

п. 2 ст. 36 КЗоТ — окончание срока трудового договора.

Формально это не является увольнением по инициативе работодателя.

Но для беременных действует специальная гарантия.

Обязанность работодателя: обязательное трудоустройство

Ч. 3 ст. 184 КЗоТ прямо предусматривает: беременная не может быть просто уволена.

Работодатель обязан:

  • трудоустроить её на другую работу;
  • обеспечить гарантию занятости.

Работодатель должен:

  • предложить все вакантные должности;
  • предлагать работу, соответствующую состоянию здоровья;
  • предложения должны быть письменными;
  • действовать добросовестно.

Если вакансий нет

Даже в этом случае:

  • работодатель не может сразу уволить;
  • он обязан:

- выплачивать средний заработок (не более трёх месяцев со дня окончания срочного трудового договора);

- трудоустроить.

Это прямо вытекает из ст. 184 КЗоТ.

Даже в условиях действия Закона о трудовых отношениях во время войны:

  • гарантии для беременных не отменены;
  • их защита остаётся приоритетной.

