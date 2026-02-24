Декларация по акцизному налогу с марта подается по новой форме: что изменится для плательщиков

С 1 марта 2026 года отчетность по акцизному налогу представляется по обновленной форме.

С 1 марта 2026 года плательщики акцизного налога будут подавать отчетность по акцизному налогу по обновленной форме. Об этом сообщает налоговая служба.

Впервые по обновленной форме отчетность необходимо подать за февраль 2026 года — в контролирующий орган по месту регистрации плательщика не позднее 20 марта 2026 года.

Соответствующие изменения предусмотрены пунктом 3 приказа Министерства финансов Украины от 07.11.2024 № 567 «Об утверждении Изменений к форме декларации по акцизному налогу и Порядку заполнения и подачи декларации по акцизному налогу».

В связи с внесением изменений:

— исключено приложение 5 к декларации — «Расчет суммы акцизного налога с утраченных марок акцизного налога, которые были приобретены для маркировки табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах»;

— изменена нумерация приложений:

— приложение 6 → приложение 5,

— приложение 61 → приложение 51,

— приложение 7 → приложение 6,

— приложение 8 → приложение 7,

— приложение 9 → приложение 8,

— приложение 10 → приложение 9,

— приложение 11 → приложение 10,

— приложение 12 → приложение 11,

— приложение 13 → приложение 12.

Декларирование информации об утраченных марках акцизного налога рекомендовано отражать в приложении 9 к декларации (по новой нумерации), используя показатели, которые ранее содержались в отмененном приложении 5.

