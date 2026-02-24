В Хмельницкой области нетрезвый водитель пытался откупиться от полиции за $1000: подробности

Мужчина во время вождения автомобиля отказался проходить алкотест, вместо этого начал предлагать патрульным деньги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области в суд передан обвинительный акт в отношении 57-летнего жителя области, которого обвиняют в предложении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины). Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в ноябре 2025 года полицейские остановили водителя автомобиля «Mercedes-Benz» за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки правоохранители заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест на месте с помощью алкотестера «Драгер», однако он отказался.

Пытаясь избежать административной ответственности, водитель предложил патрульным 1000 долларов США. Полицейские отказались от неправомерной выгоды и задокументировали данный факт.

Обвиняемому грозит до четырёх лет ограничения или лишения свободы, также возможно альтернативное наказание в виде штрафа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.