В Хмельницкой области нетрезвый водитель пытался откупиться от полиции за $1000: подробности
В Хмельницкой области в суд передан обвинительный акт в отношении 57-летнего жителя области, которого обвиняют в предложении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины). Об этом сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, в ноябре 2025 года полицейские остановили водителя автомобиля «Mercedes-Benz» за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки правоохранители заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест на месте с помощью алкотестера «Драгер», однако он отказался.
Пытаясь избежать административной ответственности, водитель предложил патрульным 1000 долларов США. Полицейские отказались от неправомерной выгоды и задокументировали данный факт.
Обвиняемому грозит до четырёх лет ограничения или лишения свободы, также возможно альтернативное наказание в виде штрафа.
