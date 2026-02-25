Заграничный паспорт для ребенка: могут ли родители поручить другому лицу забрать документ
В Главном управлении Государственной миграционной службы в Днепропетровской области объяснили, кто может получить изготовленный заграничный паспорт ребенка и при каких условиях это разрешено. Порядок зависит от возраста несовершеннолетнего и действующего правового режима военного положения.
Паспорт для ребенка до 12 лет: кто может забрать документ
Если заграничный паспорт оформлен на имя ребенка, не достигшего 12-летнего возраста, его может получить уполномоченное лицо.
Речь идет о представителе, которого определил законный представитель ребенка — на основании доверенности, удостоверенной в установленном законом порядке.
Таким образом, физическое присутствие самого ребенка при получении документа в этом случае не является обязательным.
Возраст 12–14 лет: обязательная верификация
Для детей в возрасте от 12 до 14 лет действуют другие правила.
Заграничный паспорт также может быть выдан уполномоченному лицу по доверенности, однако при обязательном присутствии ребенка, на имя которого оформлен документ. Причина — необходимость прохождения процедуры верификации при выдаче паспорта.
Следовательно, даже если интересы представляет другое лицо, ребенок должен лично явиться в подразделение миграционной службы.
Особый порядок во время военного положения
На период действия военного положения, а также до дня его прекращения или отмены и в течение шести месяцев после этого предусмотрена дополнительная возможность для родителей и законных представителей.
Один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, который подает документы на оформление заграничного паспорта, может письменно определить другое лицо для получения документа ребенка в возрасте до 12 лет.
Такое определение осуществляется путем подачи заявления в произвольной форме при оформлении паспорта.
Получить документ могут:
- другой из родителей;
- опекуны или попечители;
- совершеннолетние сын или дочь;
- родные (полнородные и неполнородные) брат или сестра;
- дед или бабка.
Это правило не применяется в случае, когда документы подает представитель детского учреждения или патронатный воспитатель.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.