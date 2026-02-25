Заграничный паспорт для ребенка: могут ли родители поручить другому лицу забрать документ

В каких случаях паспорт могут выдать по доверенности и требуется ли присутствие ребенка.

В Главном управлении Государственной миграционной службы в Днепропетровской области объяснили, кто может получить изготовленный заграничный паспорт ребенка и при каких условиях это разрешено. Порядок зависит от возраста несовершеннолетнего и действующего правового режима военного положения.

Паспорт для ребенка до 12 лет: кто может забрать документ

Если заграничный паспорт оформлен на имя ребенка, не достигшего 12-летнего возраста, его может получить уполномоченное лицо.

Речь идет о представителе, которого определил законный представитель ребенка — на основании доверенности, удостоверенной в установленном законом порядке.

Таким образом, физическое присутствие самого ребенка при получении документа в этом случае не является обязательным.

Возраст 12–14 лет: обязательная верификация

Для детей в возрасте от 12 до 14 лет действуют другие правила.

Заграничный паспорт также может быть выдан уполномоченному лицу по доверенности, однако при обязательном присутствии ребенка, на имя которого оформлен документ. Причина — необходимость прохождения процедуры верификации при выдаче паспорта.

Следовательно, даже если интересы представляет другое лицо, ребенок должен лично явиться в подразделение миграционной службы.

Особый порядок во время военного положения

На период действия военного положения, а также до дня его прекращения или отмены и в течение шести месяцев после этого предусмотрена дополнительная возможность для родителей и законных представителей.

Один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, который подает документы на оформление заграничного паспорта, может письменно определить другое лицо для получения документа ребенка в возрасте до 12 лет.

Такое определение осуществляется путем подачи заявления в произвольной форме при оформлении паспорта.

Получить документ могут:

другой из родителей;

опекуны или попечители;

совершеннолетние сын или дочь;

родные (полнородные и неполнородные) брат или сестра;

дед или бабка.

Это правило не применяется в случае, когда документы подает представитель детского учреждения или патронатный воспитатель.

