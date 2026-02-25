Закордонний паспорт для дитини: чи можуть батьки доручити іншій особі забрати документ

У яких випадках паспорт можуть видати за довіреністю та чи потрібна присутність дитини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Державної міграційної служби в Дніпропетровській області пояснили, хто може отримати виготовлений закордонний паспорт дитини та за яких умов це дозволено. Порядок залежить від віку неповнолітнього та чинного правового режиму воєнного стану.

Паспорт для дитини до 12 років: хто може забрати документ

Якщо закордонний паспорт оформлено на ім’я дитини, яка не досягла 12-річного віку, його може отримати уповноважена особа.

Йдеться про представника, якого визначив законний представник дитини — на підставі довіреності, засвідченої у встановленому законом порядку.

Таким чином, фізична присутність самої дитини під час отримання документа у цьому випадку не є обов’язковою.

Вік 12–14 років: обов’язкова верифікація

Для дітей віком від 12 до 14 років діють інші правила.

Закордонний паспорт також може бути виданий уповноваженій особі за довіреністю, однак за обов’язкової присутності дитини, на ім’я якої оформлено документ. Причина — необхідність проходження процедури верифікації під час видачі паспорта.

Отже, навіть якщо інтереси представляє інша особа, дитина повинна з’явитися до підрозділу міграційної служби особисто.

Особливий порядок під час воєнного стану

На період дії воєнного стану, а також до дня його припинення чи скасування і протягом шести місяців після цього, передбачено додаткову можливість для батьків та законних представників.

Один із батьків (усиновлювачів), опікунів або піклувальників, який подає документи на оформлення закордонного паспорта, може письмово визначити іншу особу для отримання документа дитини віком до 12 років.

Таке визначення здійснюється шляхом подання заяви у довільній формі під час оформлення паспорта.

Отримати документ можуть:

інший з батьків;

опікуни або піклувальники;

повнолітні син чи дочка;

рідні (повнорідні або неповнорідні) брат чи сестра;

дід або баба.

Це правило не застосовується у випадку, коли документи подає представник дитячого закладу або патронатний вихователь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.