Когда и как объявляют умершим пропавшего без вести — два юридических механизма

18:43, 25 февраля 2026
Юридически существует два разных пути подтверждения статуса лица в суде, в зависимости от имеющихся доказательств.
Волынский областной ТЦК и СП разъяснил порядок судебного подтверждения статуса лиц, пропавших без вести в условиях войны. Юридически существует два разных пути подтверждения статуса лица в суде, в зависимости от имеющихся доказательств.

Объявление лица умершим

Суд не устанавливает смерть как бесспорный факт, а исходит из вероятного предположения о ней. Такой механизм предусмотрен статьей 46 Гражданского кодекса Украины. Его применяют, когда обстоятельства исчезновения дают основания считать, что человек погиб.

Установление факта смерти

Эту процедуру применяют, когда имеются конкретные и подтвержденные доказательства того, что смерть наступила в определенное время и при определенных обстоятельствах — в частности на временно оккупированных территориях.

Что может быть доказательствами в суде?

Верховный Суд в своих решениях 2023 года отмечает, что перечень доказательств не является исчерпывающим, но чаще всего это:

1. Документы: справки из ТЦК, от командиров воинских частей или копии медицинских свидетельств.

2. Свидетельства: показания людей, которые были очевидцами обстоятельств.

3. Медиа-файлы: фото, звуко- и видеозаписи, подтверждающие событие.

4. Официальные обращения: заявления в полицию о исчезновении при обстоятельствах, угрожавших жизни.

В ТЦК подчеркивают: каждое дело рассматривают индивидуально. Суд оценивает совокупность установленных обстоятельств, чтобы обеспечить защиту прав и интересов родственников пропавших без вести.

