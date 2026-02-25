Коли і як оголошують померлим зниклого безвісти — два юридичні механізми

Юридично існує два різні шляхи підтвердження статусу особи в суді, залежно від наявних доказів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК та СП пояснив порядок судового підтвердження статусу осіб, зниклих безвісти в умовах війни. Юридично існує два різні шляхи підтвердження статусу особи в суді, залежно від наявних доказів.

Оголошення особи померлою

Суд не встановлює смерть як беззаперечний факт, а виходить із вірогідного припущення про неї. Такий механізм передбачено статтею 46 Цивільного кодексу України. Його застосовують, коли обставини зникнення дають підстави вважати, що людина загинула.

Встановлення факту смерті

Цю процедуру застосовують, коли є конкретні й підтверджені докази, що смерть настала у визначений час і за певних обставин — зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Що може бути доказами в суді?

Верховний Суд у своїх рішеннях 2023 року зазначає, що перелік доказів не є вичерпним, але найчастіше це:

1. Документи: Довідки з ТЦК, від командирів військових частин або копії лікарських свідоцтв.

2. Свідчення: Показання людей, які були очевидцями обставин.

3. Медіа-файли: Фото, звуко- та відеозаписи, що підтверджують подію.

4. Офіційні звернення: Заяви до поліції про зникнення за обставин, що загрожували життю.

У ТЦК підкреслюють: кожну справу розглядають індивідуально. Суд оцінює сукупність встановлених обставин, аби забезпечити захист прав та інтересів родичів зниклих безвісти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.