В Воздушных Силах ВСУ сделали заявление по поводу задержания командующего логистикой
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении коррупционной схемы при строительстве укрытий для военной авиации. По его словам, задержаны командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей.
Позже в Воздушных Силах ВСУ сделали заявление относительно задержания должностного лица командования Воздушных сил.
Там заявили, что категорически осуждают проявления коррупционных правонарушений и выражают полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела.
«Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины в случае доказательства их вины.
Высшим принципом для нас является сохранение доверия общества к Вооруженным Силам и готовность к незамедлительному реагированию на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности Украины или достоинству военнослужащих.
Командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения», — говорится в заявлении.
Также там добавили, что для выяснения причин, которые привели к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование.