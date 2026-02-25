  1. В Украине

В Воздушных Силах ВСУ сделали заявление по поводу задержания командующего логистикой

16:44, 25 февраля 2026
В заявлении сказано, что для выяснения причин, которые привели к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование.
В Воздушных Силах ВСУ сделали заявление по поводу задержания командующего логистикой
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении коррупционной схемы при строительстве укрытий для военной авиации. По его словам, задержаны командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей.

Позже в Воздушных Силах ВСУ сделали заявление относительно задержания должностного лица командования Воздушных сил.

Там заявили, что категорически осуждают проявления коррупционных правонарушений и выражают полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела.

«Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины в случае доказательства их вины.

Высшим принципом для нас является сохранение доверия общества к Вооруженным Силам и готовность к незамедлительному реагированию на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности Украины или достоинству военнослужащих.

Командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что для выяснения причин, которые привели к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование.

ВСУ

