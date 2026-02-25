У Повітряних Силах ЗСУ зробили заяву щодо затримання командувача логістики

У заяві сказано, що для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття корупційної схеми під час будівництва укриттів для військової авіації. За його словами, затримані командувач логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальник управління СБУ в одній з областей.

Згодо у Повітряних Силах ЗСУ зробили заяву щодо затримання посадової особи командування Повітряних сил.

Там заявили, що категорично засуджують прояви корупційних правопорушень та висловлюють повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи.

«Ми наголошуємо, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їх провини.

Вищим принципом для нас є збереження довіри суспільства до Збройних Сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців.

Командування Повітряних Сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення», - йдеться у заяві.

