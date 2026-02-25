  1. В Украине

В Киеве 26–27 февраля частично ограничат движение на мостах: возможны пробки

17:05, 25 февраля 2026
26 и 27 февраля в Киеве будут частично ограничивать движение рядом мостов и путепроводов.
В Киеве 26 и 27 февраля частично ограничат движение транспорта на ряде мостов и путепроводов из-за ремонта аварийных участков покрытия. С учетом интенсивного трафика и возможного ухудшения погодных условий водителям следует быть готовыми к осложнению движения и пробкам.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», работы будут выполнять специалисты КП «Киевавтошляхмист».

Где будут ремонтировать 26 февраля:

  • Северный мост;
  • путепровод на ул. Киото;
  • Воздухофлотский путепровод через железнодорожные пути на просп. Воздушных Сил;
  • путепровод на пересечении проспектов Воздушных Сил и Берестейского;
  • мост через р. Лыбедь на просп. Воздушных Сил.

27 февраля работы запланированы на:

  • путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;
  • мосту им. Патона.

Движение транспорта будут ограничивать частично и поэтапно, однако даже такие ограничения могут привести к значительным пробкам, особенно в часы пик.

В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.

