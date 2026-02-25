В Киеве 26–27 февраля частично ограничат движение на мостах: возможны пробки
В Киеве 26 и 27 февраля частично ограничат движение транспорта на ряде мостов и путепроводов из-за ремонта аварийных участков покрытия. С учетом интенсивного трафика и возможного ухудшения погодных условий водителям следует быть готовыми к осложнению движения и пробкам.
Как сообщили в КК «Киевавтодор», работы будут выполнять специалисты КП «Киевавтошляхмист».
Где будут ремонтировать 26 февраля:
- Северный мост;
- путепровод на ул. Киото;
- Воздухофлотский путепровод через железнодорожные пути на просп. Воздушных Сил;
- путепровод на пересечении проспектов Воздушных Сил и Берестейского;
- мост через р. Лыбедь на просп. Воздушных Сил.
27 февраля работы запланированы на:
- путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге;
- мосту им. Патона.
Движение транспорта будут ограничивать частично и поэтапно, однако даже такие ограничения могут привести к значительным пробкам, особенно в часы пик.
В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут быть изменены.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.