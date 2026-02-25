У Києві 26–27 лютого частково обмежать рух на мостах: можливі затори

26 та 27 лютого в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів.

У Києві 26 та 27 лютого частково обмежуватимуть рух транспорту низкою мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок покриття. З огляду на інтенсивний трафік і можливе погіршення погодних умов водіям варто бути готовими до ускладнення руху та заторів.

Як повідомили у КК «Київавтодор», роботи виконуватимуть фахівці КП «Київавтошляхміст».

Де ремонтуватимуть 26 лютого:

Північний міст;

шляхопровід на вул. Кіото;

Повітрофлотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

шляхопровід на перетині проспектів Повітряних Сил і Берестейського;

міст через р. Либідь на просп. Повітряних Сил.

27 лютого роботи заплановані на:

шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі;

мосту ім. Патона.

Рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно, однак навіть такі обмеження можуть спричинити значні затори, особливо в години пік.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

