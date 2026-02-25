У Києві 26–27 лютого частково обмежать рух на мостах: можливі затори
У Києві 26 та 27 лютого частково обмежуватимуть рух транспорту низкою мостів і шляхопроводів через ремонт аварійних ділянок покриття. З огляду на інтенсивний трафік і можливе погіршення погодних умов водіям варто бути готовими до ускладнення руху та заторів.
Як повідомили у КК «Київавтодор», роботи виконуватимуть фахівці КП «Київавтошляхміст».
Де ремонтуватимуть 26 лютого:
- Північний міст;
- шляхопровід на вул. Кіото;
- Повітрофлотський шляхопровід через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;
- шляхопровід на перетині проспектів Повітряних Сил і Берестейського;
- міст через р. Либідь на просп. Повітряних Сил.
27 лютого роботи заплановані на:
- шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі;
- мосту ім. Патона.
Рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно, однак навіть такі обмеження можуть спричинити значні затори, особливо в години пік.
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.