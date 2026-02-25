Правительство предлагает увеличить штрафы за финансовые нарушения

Предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, чтобы усилить ответственность за нарушение законодательства по финансовым вопросам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона по усилению ответственности за нарушение финансового законодательства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отмечается, правительство представило законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам» №15043.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности:

увеличить сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам (статья 38);

повысить размеры штрафов за нарушение законодательства по финансовым вопросам (статья 164-2).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.