Правительство предлагает увеличить штрафы за финансовые нарушения
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона по усилению ответственности за нарушение финансового законодательства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как отмечается, правительство представило законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам» №15043.
Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности:
увеличить сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам (статья 38);
повысить размеры штрафов за нарушение законодательства по финансовым вопросам (статья 164-2).
