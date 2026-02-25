Уряд пропонує збільшити штрафи за фінансові порушення
18:06, 25 лютого 2026
Пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб посилити відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань.
фото: КМУ
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону щодо посилення відповідальності за порушення фінансового законодавства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Як зазначається, уряд подав законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань» №15043.
Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:
- збільшити строки притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 38);
- підвищити розміри штрафів за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2).
