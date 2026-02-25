Уряд пропонує збільшити штрафи за фінансові порушення

Пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб посилити відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань.

фото: КМУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону щодо посилення відповідальності за порушення фінансового законодавства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначається, уряд подав законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань» №15043.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

збільшити строки притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 38);

підвищити розміри штрафів за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.