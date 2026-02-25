Как актуализировать данные, внесенные при регистрации субъекта лоббирования в Реестре прозрачности, — разъяснение НАПК

НАПК напомнило об обязанности субъектов лоббирования обновлять данные в Реестре прозрачности в течение 10 дней в случае их изменений и разъяснило порядок пользования соответствующим функционалом в электронном кабинете.

Если данные, внесённые в Реестр прозрачности во время регистрации, изменились, субъект лоббирования обязан обновить их в течение 10 дней с момента таких изменений — в соответствии с Законом Украины «О лоббировании». Для этого в электронном кабинете в Реестре предусмотрена специальная функция, которая позволяет внести актуальную информацию. Об этом информирует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что для использования этой функции необходимо авторизоваться в электронном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и выбрать пункт «Актуализировать сведения».

Актуализация сведений является основным инструментом редактирования информации о субъекте лоббирования, который можно использовать не чаще одного раза в 24 часа.

В НАПК обращают внимание, что доступ к такому функционалу от юридического лица, в том числе иностранного — субъекта лоббирования, имеет лицо, которое его зарегистрировало (администратор лоббиста), а также представитель с административными правами.

Физические лица — субъекты лоббирования осуществляют актуализацию лично.

Также функционал актуализации предусматривает возможность изменить полномочия представителей юридического лица — субъекта лоббирования и сведения о них. Для этого необходимо в меню актуализации сведений перейти к редактированию блока «Физические лица, осуществляющие лоббирование от имени юридического лица» и выбрать или убрать соответствующие отметки. Подробнее о ролях и полномочиях представителей можно узнать в Инструкции по регистрации субъекта лоббирования.

Для сохранения внесённых изменений необходимо подтвердить достоверность данных и нажать кнопку «Сохранить изменения».В НАПК напомнили, что 1 февраля 2026 года завершилась первая кампания подачи отчётов о лоббистской деятельности. В течение прошлого полугодия чаще всего лоббирование касалось финансовой, банковской, налоговой и таможенной политики, экономического развития и регуляторной политики, а также экологии и использования природных ресурсов.

С начала работы института лоббирования в Украине — с 1 сентября 2025 года — и по состоянию на 25 февраля 2026 года статус субъекта лоббирования получили 154 лица. Из них 15 уже прекратили деятельность, а одно лицо её приостановило.

