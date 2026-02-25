  1. В Україні

Як актуалізувати дані, внесені під час реєстрації суб’єкта лобіювання в Реєстрі прозорості — роз’яснення НАЗК

18:24, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
НАЗК нагадало про обов’язок суб’єктів лобіювання оновлювати дані в Реєстрі прозорості протягом 10 днів у разі їх змін та роз’яснило порядок користування відповідним функціоналом в електронному кабінеті.
Як актуалізувати дані, внесені під час реєстрації суб’єкта лобіювання в Реєстрі прозорості — роз’яснення НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо дані, внесені до Реєстру прозорості під час реєстрації, змінилися, суб’єкт лобіювання повинен оновити їх протягом 10 днів із моменту таких змін — відповідно до Закону України «Про лобіювання». Для цього в електронному кабінеті в Реєстрі передбачено спеціальну функцію, яка дозволяє внести актуальну інформацію. Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що для користування цією функцією необхідно авторизуватися в електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та обрати пункт «Актуалізувати відомості».

Актуалізація відомостей є основним інструментом редагування інформації про суб’єкта лобіювання, яку можна здійснювати не частіше ніж один раз на 24 години. 

У НАЗК звертають увагу, що доступ до такого функціоналу від юридичної особи, зокрема іноземної – суб’єкта лобіювання, має особа яка її зареєструвала (адміністратор лобіста) та представник з адміністративними правами.

Фізичні особи – суб’єкти лобіювання здійснюють актуалізацію особисто.

Також функціонал актуалізації передбачає можливість змінити повноваження представників юридичної особи – суб’єкта лобіювання та відомості про них. Для цього необхідно в меню актуалізації відомостей перейти до редагування блоку «Фізичні особи, що здійснюють лобіювання від імені юридичної особи» та обрати або прибрати відповідні позначки. Детальніше про ролі та повноваження представників можна дізнатись в Інструкції з реєстрації суб’єкта лобіювання.

Для збереження внесених змін необхідно підтвердити достовірність даних та натиснути кнопку «Зберегти зміни».

У НАЗК нагадали, що 1 лютого 2026 року завершилася перша кампанія подання звітів про лобістську діяльність. Упродовж минулого півріччя найчастіше лобіювання стосувалося фінансової, банківської, податкової та митної політики, економічного розвитку й регуляторної політики, а також екології та використання природних ресурсів.

Від початку роботи інституту лобіювання в Україні — з 1 вересня 2025 року — і станом на 25 лютого 2026 року статус суб’єкта лобіювання отримали 154 особи. Із них 15 уже припинили діяльність, а одна особа її зупинила.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]