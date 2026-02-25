Як актуалізувати дані, внесені під час реєстрації суб’єкта лобіювання в Реєстрі прозорості — роз’яснення НАЗК

НАЗК нагадало про обов’язок суб’єктів лобіювання оновлювати дані в Реєстрі прозорості протягом 10 днів у разі їх змін та роз’яснило порядок користування відповідним функціоналом в електронному кабінеті.

Якщо дані, внесені до Реєстру прозорості під час реєстрації, змінилися, суб’єкт лобіювання повинен оновити їх протягом 10 днів із моменту таких змін — відповідно до Закону України «Про лобіювання». Для цього в електронному кабінеті в Реєстрі передбачено спеціальну функцію, яка дозволяє внести актуальну інформацію. Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що для користування цією функцією необхідно авторизуватися в електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та обрати пункт «Актуалізувати відомості».

Актуалізація відомостей є основним інструментом редагування інформації про суб’єкта лобіювання, яку можна здійснювати не частіше ніж один раз на 24 години.

У НАЗК звертають увагу, що доступ до такого функціоналу від юридичної особи, зокрема іноземної – суб’єкта лобіювання, має особа яка її зареєструвала (адміністратор лобіста) та представник з адміністративними правами.

Фізичні особи – суб’єкти лобіювання здійснюють актуалізацію особисто.

Також функціонал актуалізації передбачає можливість змінити повноваження представників юридичної особи – суб’єкта лобіювання та відомості про них. Для цього необхідно в меню актуалізації відомостей перейти до редагування блоку «Фізичні особи, що здійснюють лобіювання від імені юридичної особи» та обрати або прибрати відповідні позначки. Детальніше про ролі та повноваження представників можна дізнатись в Інструкції з реєстрації суб’єкта лобіювання.

Для збереження внесених змін необхідно підтвердити достовірність даних та натиснути кнопку «Зберегти зміни».

У НАЗК нагадали, що 1 лютого 2026 року завершилася перша кампанія подання звітів про лобістську діяльність. Упродовж минулого півріччя найчастіше лобіювання стосувалося фінансової, банківської, податкової та митної політики, економічного розвитку й регуляторної політики, а також екології та використання природних ресурсів.

Від початку роботи інституту лобіювання в Україні — з 1 вересня 2025 року — і станом на 25 лютого 2026 року статус суб’єкта лобіювання отримали 154 особи. Із них 15 уже припинили діяльність, а одна особа її зупинила.

