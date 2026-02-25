В Украине изменят систему обеспечения школ учебниками

Юлия Свириденко сообщила, что правительство меняет систему обеспечения школ учебниками: вводит четкие сроки подготовки и печати, а также формирует резервный фонд, чтобы книги поступали в учебный год без задержек.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение, которое позволит своевременно обеспечивать учебные заведения и модернизировать всю систему их подготовки и поставок.

По ее словам, речь идет о комплексном совершенствовании процесса — от стратегического планирования до досрочной доставки книг в школы еще до начала учебного года. Новый механизм предусматривает более четкие сроки на каждом этапе: проведение конкурсного отбора, печать, логистику и формирование резервного фонда.

Свириденко подчеркнула, что это решение позволит избежать задержек со снабжением учебной литературы и создать стабильный резерв учебников для украинских школ и образовательных центров за рубежом.

Кроме того, правительство вводит двухлетнее планирование с ежегодной апробацией учебников. Уже в этом году стартует подготовка новых изданий для 1 и 5 классов, которые поступят в школы в 2028 году.

Ожидается, что такие изменения повысят качество учебной литературы, обеспечат больше времени для перевода и адаптации материалов, в частности, для детей с особыми образовательными потребностями.

