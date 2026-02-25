  1. В Украине

В Украине изменят систему обеспечения школ учебниками

19:03, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлия Свириденко сообщила, что правительство меняет систему обеспечения школ учебниками: вводит четкие сроки подготовки и печати, а также формирует резервный фонд, чтобы книги поступали в учебный год без задержек.
В Украине изменят систему обеспечения школ учебниками
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение, которое позволит своевременно обеспечивать учебные заведения и модернизировать всю систему их подготовки и поставок.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, речь идет о комплексном совершенствовании процесса — от стратегического планирования до досрочной доставки книг в школы еще до начала учебного года. Новый механизм предусматривает более четкие сроки на каждом этапе: проведение конкурсного отбора, печать, логистику и формирование резервного фонда.

Свириденко подчеркнула, что это решение позволит избежать задержек со снабжением учебной литературы и создать стабильный резерв учебников для украинских школ и образовательных центров за рубежом.

Кроме того, правительство вводит двухлетнее планирование с ежегодной апробацией учебников. Уже в этом году стартует подготовка новых изданий для 1 и 5 классов, которые поступят в школы в 2028 году.

Ожидается, что такие изменения повысят качество учебной литературы, обеспечат больше времени для перевода и адаптации материалов, в частности, для детей с особыми образовательными потребностями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]