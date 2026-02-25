В Україні змінять систему забезпечення шкіл підручниками

Юлія Свириденко повідомила, що уряд змінює систему забезпечення шкіл підручниками: запроваджує чіткі строки підготовки та друку, а також формує резервний фонд, щоб книжки надходили до навчального року без затримок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке дозволить своєчасно забезпечувати заклади освіти підручниками та модернізувати всю систему їх підготовки й постачання.

За її словами, йдеться про комплексне вдосконалення процесу — від стратегічного планування до завчасної доставки книжок у школи ще до початку навчального року. Новий механізм передбачає чіткіші строки на кожному етапі: проведення конкурсного відбору, друк, логістику та формування резервного фонду.

Свириденко наголосила, що це рішення дасть змогу уникнути затримок із постачанням навчальної літератури та створити стабільний резерв підручників для українських шкіл і освітніх центрів за кордоном.

Крім того, уряд запроваджує дворічне планування із щорічною апробацією підручників. Уже цього року стартує підготовка нових видань для 1 та 5 класів, які надійдуть до шкіл у 2028 році.

Очікується, що такі зміни підвищать якість навчальної літератури, забезпечать більше часу для перекладу та адаптації матеріалів, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.