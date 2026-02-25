Кабмин распределил 2 млрд грн на школьные автобусы: какие заведения получат финансирование первыми

В Украине в 2026 году общины смогут приобрести более 540 школьных автобусов, при этом правительство определило очередность заведений, которые будут иметь приоритет, а также обязательные условия получения субвенции.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин утвердил распределение 2 млрд грн на приобретение школьных автобусов в 2026 году. По её словам, за эти средства общины смогут закупить более 540 автобусов.

Свириденко отметила, что правительство определило приоритетность закупки транспорта. В первую очередь автобусы смогут приобрести учреждения, которые с 2027/2028 учебного года станут академическими лицеями и будут принимать учеников из других школ общины.

Приоритетность закупки школьных автобусов определена следующим образом:

Учреждения, которые с 2027/2028 учебного года станут академическими лицеями и будут принимать учеников из других школ общины.

Школы, в которые подвозят детей из учреждений, ликвидированных или реорганизованных в 2026 году.

Специальные школы и учебно-реабилитационные центры.

Школы, где обучается не менее 200 детей.

Учреждения, в которых обучается более 100 учеников.

По словам премьер-министра, обязательным условием получения субвенции является наличие у учебного заведения собственного или расположенного рядом укрытия, а также софинансирование из местных бюджетов.

Отдельно Свириденко подчеркнула, что учреждения, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, будут иметь приоритетное право на получение специально оборудованных автобусов в пределах каждой из очередей.

Она также добавила, что в 2025 году правительственная программа «Школьный автобус» с бюджетом 2,7 млрд грн и софинансированием общин позволила приобрести около 700 автобусов украинского производства.

