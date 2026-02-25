Кабмін розподілив 2 млрд грн на шкільні автобуси: які заклади отримають фінансування першими

В Україні у 2026 році громади зможуть придбати понад 540 шкільних автобусів, при цьому уряд визначив черговість закладів, які матимуть пріоритет, а також обов’язкові умови отримання субвенції.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін затвердив розподіл 2 млрд грн на придбання шкільних автобусів у 2026 році. За її словами, за ці кошти громади зможуть закупити понад 540 автобусів.

Свириденко зазначила, що уряд визначив пріоритетність закупівлі транспорту. У першу чергу автобуси зможуть придбати заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади.

Пріоритетність закупівлі шкільних автобусів визначена таким чином:

Заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади. Школи, до яких підвозять дітей із закладів, ліквідованих або реорганізованих у 2026 році. Спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри. Школи, де навчається не менш як 200 дітей. Заклади, у яких навчається понад 100 учнів.

За словами прем’єрки, обов’язковою умовою отримання субвенції є наявність у закладу освіти власного або розташованого поруч укриття, а також співфінансування з місцевих бюджетів.

Окремо Свириденко наголосила, що заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, матимуть пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів у межах кожної з черг.

Вона також додала, що у 2025 році урядова програма «Шкільний автобус» із бюджетом 2,7 млрд грн та співфінансуванням громад дала змогу придбати близько 700 автобусів українського виробництва.

