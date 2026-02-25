  1. В Украине

Кабмин принял новую Стратегию управления государственными финансами до 2030 года

19:27, 25 февраля 2026
Правительство одобрило Стратегию реформирования системы управления государственными финансами на 2026–2030 годы и утвердило операционный план ее реализации, определив ключевые направления изменений.
В Украине утвердили стратегию реформирования системы управления государственными финансами на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение также предусматривает принятие операционного плана мероприятий для её реализации. Об этом сообщает Минфин.

«Эффективное управление государственными финансами является фундаментом, на котором строится доверие международных партнёров и способность нашего государства финансировать ключевые приоритеты — от обороны до социальных гарантий. Одобрение этой Стратегии — это сигнал о том, что Украина последовательно внедряет лучшие европейские практики управления. В то же время решение является важным этапом в усилении устойчивости и эффективности системы управления государственными финансами в условиях военного положения и последующего восстановления», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Стратегия разработана при участии международных партнёров и широкого круга заинтересованных сторон, в частности с учётом предложений Межведомственной рабочей группы и рабочих подгрупп по вопросам развития системы управления государственными финансами, комментариев Европейской комиссии, Программы SIGMA, Проекта EU4PFM.

Реализация Стратегии будет способствовать обеспечению эффективного функционирования системы управления государственными финансами на основе европейских стандартов и принципов управления, что является одной из ключевых предпосылок для получения Украиной статуса полноправного члена Европейского Союза.

Стратегия разработана во исполнение Дорожной карты по вопросам реформы государственного управления, утверждённой Правительством в мае 2025 года. Документ является частью выполнения обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, в частности по кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС».

Принятая Стратегия учитывает сложные вызовы военного положения, потребности послевоенного восстановления, состояние реализации предыдущей Стратегии и направлена на трансформацию системы управления государственными финансами Украины в соответствии с европейскими стандартами и принципами управления.

Ключевые реформаторские направления Стратегии на 2026–2030 годы:

Евроинтеграция: приведение системы управления государственными финансами в соответствие со стандартами ЕС.

Эффективность: обеспечение прозрачного и рационального использования бюджетных средств в условиях военного положения, восстановления и реконструкции.

Подотчётность: усиление контроля и надзора за государственными финансами.

Устойчивость: укрепление устойчивости системы управления государственными финансами, способной эффективно выполнять свои функции в условиях восстановления и реконструкции.

Вместе со Стратегией Правительство утвердило операционный план мероприятий, который является инструментом её имплементации. Он содержит конкретные шаги по реализации задач Стратегии, индикаторы и сроки их выполнения.

Кабинет Министров Украины Минфин

Лента новостей

