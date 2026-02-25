Кабмін ухвалив нову Стратегію управління державними фінансами до 2030 року

Уряд схвалив Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2026–2030 роки та затвердив операційний план її реалізації, визначивши ключові напрями змін.

В Україні затвердили стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2026–2030 роки. Відповідне розпорядження також передбачає ухвалення операційного плану заходів для її реалізації. Про це повідомляє Мінфін.

«Ефективне управління державними фінансами є фундаментом, на якому будується довіра міжнародних партнерів та спроможність нашої держави фінансувати ключові пріоритети – від оборони до соціальних гарантій. Схвалення цієї Стратегії – це сигнал про те, що Україна послідовно впроваджує найкращі європейські практики врядування. Водночас рішення є важливим етапом у посиленні стійкості та ефективності системи управління державними фінансами в умовах воєнного стану та подальшого відновлення», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Стратегію розроблено за участю міжнародних партнерів та широкого кола заінтересованих сторін, зокрема, з урахуванням пропозицій Міжвідомчої робочої групи та робочих підгруп з питань розвитку системи управління державними фінансами, коментарів Європейської комісії, Програми SIGMA, Проекту EU4PFM.

Реалізація Стратегії сприятиме забезпеченню ефективного функціонування системи управління державними фінансами на основі європейських стандартів та принципів врядування, що є однією з головних передумов для отримання Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу.

Стратегія розроблена на виконання Дорожньої карти з питань реформи державного управління, яка була затверджена Урядом у травні 2025 року. Документ є частиною виконання зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ України до ЄС, зокрема за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС».

Ухвалена Стратегія враховує складні виклики воєнного стану, потреби післявоєнного відновлення, стан реалізації попередньої Стратегії та спрямована на трансформацію системи управління державними фінансами України відповідно до європейських стандартів та принципів врядування.

Ключові реформаційні напрями Стратегії на 2026–2030 роки:

Євроінтеграція: приведення системи управління державними фінансами у відповідність до стандартів ЄС.

Ефективність: забезпечення прозорого та раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану, відновлення та відбудови.

Підзвітність: посилення контролю та нагляду за державними фінансами.

Стійкість: посилення стійкості системи управління державними фінансами, здатної ефективно виконувати свої функції в умовах відновлення та відбудови.

Разом зі Стратегією Уряд затвердив операційний план заходів, який є інструментом імплементації Стратегії. Він містить конкретні кроки щодо реалізації завдань Стратегії, індикатори та строки їх виконання.

