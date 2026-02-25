Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала Денису «Редису» Прокопенко

Зеленский подписал указ о присвоении командиру «Азова» Денису Прокопенко военного звания бригадный генерал.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил командиру «Азова» Денису Прокопенко (позывной «Редис») звание бригадного генерала. До этого он имел звание полковника. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Денис Прокопенко — военнослужащий Национальной гвардии Украины, Герой Украины, ставший известным во время обороны Мариуполя. В мае 2022 года попал в плен, а в сентябре был уволен в рамках обмена и находился в Турции.

В Украину вернулся в июле 2023 года и после этого продолжил службу.

