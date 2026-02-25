Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Денису «Редісу» Прокопенку

Зеленський підписав указ про присвоєння командиру «Азова» Денису Прокопенку військового звання бригадний генерал.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру «Азова» Денису Прокопенку (позивний «Редіс») звання бригадного генерала. До цього він мав звання полковника. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Денис Прокопенко — військовослужбовець Національної гвардії України, Герой України, який став відомим під час оборони Маріуполя. У травні 2022 року потрапив у російський полон, а у вересні був звільнений у межах обміну та перебував у Туреччині.

В Україну повернувся в липні 2023 року й після цього продовжив службу.

