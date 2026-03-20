  В Украине

Индексация пенсий в Украине: вырастут ли возрастные доплаты в 2026 году

08:12, 20 марта 2026
После индексации пенсий украинцам объяснили условия начисления возрастных доплат, их размеры и порядок получения.
Украинцы и дальше получают проиндексированные пенсии, однако многих волнует вопрос, изменится ли размер возрастных доплат после индексации. Как пояснили в Пенсионном фонде в Хмельницкой области, такие надбавки останутся без изменений и будут выплачиваться в прежних размерах.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на возрастные доплаты имеют пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, если их пенсия вместе со всеми надбавками не превышает 10 340,35 гривны.

Размер доплаты зависит от возраста: для лиц от 70 до 75 лет она составляет 300 гривен, для тех, кто достиг 75–80 лет — 456 гривен, а для пенсионеров от 80 лет — 570 гривен.

Обращаться за оформлением таких доплат не нужно, поскольку они назначаются автоматически по достижении соответствующего возраста — начиная с месяца, наступающего после дня рождения. В то же время в первый месяц сумма может быть меньше, ведь ее исчисляют пропорционально количеству дней, в течение которых лицо уже достигло нужного возраста.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд подтвердил, что ПФУ обязан пересчитывать пенсии автоматически — без заявлений и без ограничения сроками

Верховный Суд подтвердил, что перерасчет пенсии в связи с изменением денежного обеспечения осуществляется автоматически и не зависит от обращения лица.

Гибель военнослужащего во время службы: ЕСПЧ обратил внимание на системные недостатки расследования

ЕСПЧ установил, что расследование обстоятельств гибели военнослужащего было длительным и не соответствовало требованиям эффективности.

Верховный Суд разрешил увольнять военных без расследований и наказывать офицеров за проступки подчиненных

Верховный Суд подтвердил персональную ответственность командира за воспитание личного состава и необязательность проведения служебного расследования перед прекращением выплат.

Поддельные метаданные, 57 банковских счетов и жизнь на 1000 гривен: как прошла собеседование предпоследняя четверка кандидатов в ВАКС

Восемнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Нарушения ПДД, дело о контрабанде и BMW по стоимости билетов в США: детали собеседований претендентов в ВАКС

Семнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

