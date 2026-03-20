Индексация пенсий в Украине: вырастут ли возрастные доплаты в 2026 году

После индексации пенсий украинцам объяснили условия начисления возрастных доплат, их размеры и порядок получения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы и дальше получают проиндексированные пенсии, однако многих волнует вопрос, изменится ли размер возрастных доплат после индексации. Как пояснили в Пенсионном фонде в Хмельницкой области, такие надбавки останутся без изменений и будут выплачиваться в прежних размерах.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на возрастные доплаты имеют пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, если их пенсия вместе со всеми надбавками не превышает 10 340,35 гривны.

Размер доплаты зависит от возраста: для лиц от 70 до 75 лет она составляет 300 гривен, для тех, кто достиг 75–80 лет — 456 гривен, а для пенсионеров от 80 лет — 570 гривен.

Обращаться за оформлением таких доплат не нужно, поскольку они назначаются автоматически по достижении соответствующего возраста — начиная с месяца, наступающего после дня рождения. В то же время в первый месяц сумма может быть меньше, ведь ее исчисляют пропорционально количеству дней, в течение которых лицо уже достигло нужного возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.