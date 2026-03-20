  1. В Україні

Індексація пенсій в Україні: чи зростуть вікові доплати у 2026 році

08:12, 20 березня 2026
Після індексації пенсій українцям пояснили умови нарахування вікових доплат, їхні розміри та порядок отримання.
Українці й надалі отримують проіндексовані пенсії, однак багатьох хвилює питання, чи зміниться розмір вікових доплат після індексації. Як пояснили у Пенсійному фонді в Хмельницькій області, такі надбавки залишаться без змін і виплачуватимуться у попередніх розмірах.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на вікові доплати мають пенсіонери, яким виповнилося 70 років, якщо їхня пенсія разом з усіма надбавками не перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір доплати залежить від віку: для осіб від 70 до 75 років вона становить 300 гривень, для тих, хто досяг 75–80 років — 456 гривень, а для пенсіонерів віком від 80 років — 570 гривень.

Звертатися за оформленням таких доплат не потрібно, оскільки вони призначаються автоматично після досягнення відповідного віку — починаючи з місяця, що настає після дня народження. Водночас у перший місяць сума може бути меншою, адже її обчислюють пропорційно кількості днів, протягом яких особа вже досягла потрібного віку.



