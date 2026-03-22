Декларируется ли работа по совместительству, если по состоянию на конец отчетного периода она уже не выполняется
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, необходимо ли декларировать работу по совместительству, которая выполнялась в течение отчетного года, если по состоянию на конец отчетного периода она уже не выполняется.
В ведомстве подчеркнули, что в декларации указываются сведения о должности или работе по совместительству, если ее занятие (выполнение) началось или продолжалось в течение отчетного периода независимо от продолжительности.
Таким образом, если в отчетном периоде субъект декларирования занимал должность или осуществлял в течение какого-либо времени работу по совместительству и при этом по состоянию на последний день отчетного периода он такую должность не занимает (работу не осуществляет), такая должность (работа) должна быть отражена в декларации.
Сведения о должности или работе по совместительству указываются независимо от того, была ли она оплачиваемой.
