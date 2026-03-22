Декларируется ли работа по совместительству, если по состоянию на конец отчетного периода она уже не выполняется

08:12, 22 марта 2026
НАЗК: Сведения о должности или работе по совместительству указываются независимо от того, была ли она оплачиваемой.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, необходимо ли декларировать работу по совместительству, которая выполнялась в течение отчетного года, если по состоянию на конец отчетного периода она уже не выполняется.

В ведомстве подчеркнули, что в декларации указываются сведения о должности или работе по совместительству, если ее занятие (выполнение) началось или продолжалось в течение отчетного периода независимо от продолжительности.

Таким образом, если в отчетном периоде субъект декларирования занимал должность или осуществлял в течение какого-либо времени работу по совместительству и при этом по состоянию на последний день отчетного периода он такую должность не занимает (работу не осуществляет), такая должность (работа) должна быть отражена в декларации.

Сведения о должности или работе по совместительству указываются независимо от того, была ли она оплачиваемой.

декларация реестр деклараций декларирование

