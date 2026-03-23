В Полтаве задержали двух 16-летних подростков, которые по заказу РФ должны были взорвать автомобиль с военными

Несовершеннолетние получили указания от российских спецслужб и должны были дистанционно активировать самодельную бомбу при приближении украинских военных.

Подростки готовили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировали заложить под военный автомобиль. Российские кураторы должны были дистанционно активировать бомбу при приближении бойцов ВСУ к машине. Об этом сообщили в СБУ.

Фигуранты, местные жители, попали в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску «легких заработков». От российских спецслужб они получили инструкции по изготовлению СВУ из подручных материалов и планировали выбрать место для его установки, согласовав действия с куратором.

Задержание произошло в гостиничном номере, где подростки собирали бомбу. Во время обыска изъято самодельное взрывное устройство и смартфоны с доказательствами преступления.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.14 и ч.2 ст.258 — подготовка к террористическому акту по предварительному сговору, а также ч.2 ст.194 — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

