  1. В Украине

В Полтаве задержали двух 16-летних подростков, которые по заказу РФ должны были взорвать автомобиль с военными

12:37, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Несовершеннолетние получили указания от российских спецслужб и должны были дистанционно активировать самодельную бомбу при приближении украинских военных.
Фото: СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подростки готовили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировали заложить под военный автомобиль. Российские кураторы должны были дистанционно активировать бомбу при приближении бойцов ВСУ к машине. Об этом сообщили в СБУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Фигуранты, местные жители, попали в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску «легких заработков». От российских спецслужб они получили инструкции по изготовлению СВУ из подручных материалов и планировали выбрать место для его установки, согласовав действия с куратором.

Задержание произошло в гостиничном номере, где подростки собирали бомбу. Во время обыска изъято самодельное взрывное устройство и смартфоны с доказательствами преступления.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.14 и ч.2 ст.258 — подготовка к террористическому акту по предварительному сговору, а также ч.2 ст.194 — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

теракт россия дети военные Полтава

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]