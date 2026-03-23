У Полтаві затримали двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ мали підірвати авто з військовими

Неповнолітні отримали вказівки від російських спецслужб і мали дистанційно активувати саморобну бомбу під час наближення українських військових.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підлітки готували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який планували закласти під військове авто. Російські куратори мали дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до машини. Про це повідомили в СБУ.

Фігуранти, місцеві жителі, потрапили на радари окупантів через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків». Від російських спецслужб вони отримали інструкції щодо виготовлення СВП із підручних матеріалів та планували вибрати місце для його встановлення, узгодивши дії з куратором.

Затримання відбулося у готельному номері, де підлітки споряджали бомбу. Під час обшуку вилучено саморобний вибуховий пристрій та смартфони із доказами злочину.

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.14 та ч.2 ст.258 — готування до терористичного акту за попередньою змовою, а також ч.2 ст.194 — умисне знищення або пошкодження майна.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.