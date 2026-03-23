  1. В Україні

У Полтаві затримали двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ мали підірвати авто з військовими

12:37, 23 березня 2026
Неповнолітні отримали вказівки від російських спецслужб і мали дистанційно активувати саморобну бомбу під час наближення українських військових.
Фото: СБУ
Підлітки готували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який планували закласти під військове авто. Російські куратори мали дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до машини. Про це повідомили в СБУ.

Фігуранти, місцеві жителі, потрапили на радари окупантів через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків». Від російських спецслужб вони отримали інструкції щодо виготовлення СВП із підручних матеріалів та планували вибрати місце для його встановлення, узгодивши дії з куратором.

Затримання відбулося у готельному номері, де підлітки споряджали бомбу. Під час обшуку вилучено саморобний вибуховий пристрій та смартфони із доказами злочину.

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.14 та ч.2 ст.258 — готування до терористичного акту за попередньою змовою, а також ч.2 ст.194 — умисне знищення або пошкодження майна.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

теракт росія діти військові Полтава

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

Жінок в Україні ставлять на військовий облік та оголошують в розшук у ТЦК – що вирішують суди

Інструкція для жінок: що робити, якщо вас незаконно внесли до реєстру військовозобов’язаних.

Кабмін змінить порядок набуття статусу суб'єкта ветеранського підприємництва

Від довідок до алгоритмів: держава повністю оновлює  правила отримання статусу ветеранського бізнесу.

Пенсії військовим хочуть виплачувати без обмежень — у Раді готують зміни до закону

У Раді розглянуть скасування коефіцієнтів, які зменшують пенсії військовим.

Для держслужбовців встановлять «стелю» зарплат на рівні виплат рядового військового

Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та запровадження на період воєнного стану обмеження максимальних зарплат у державному секторі.

