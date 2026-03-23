Проект нового Таможенного кодекса планируют внести в Верховную Раду уже в апреле

Верховная Рада уже приняла 11 законов, направленных на гармонизацию таможенного регулирования Украины с нормами Европейского Союза. Следующим ключевым шагом должно стать принятие нового Таможенного кодекса, который завершит адаптацию законодательства к европейским стандартам.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время форума «Таможенная платформа 2026: Институты АЭО и NCTS как инструменты евроинтеграции».

По словам Гетманцева, за последние годы Украине удалось достичь значительного прогресса в приведении таможенной политики в соответствие с законодательством ЕС.

В ходе форума участники обсудили развитие института авторизованных экономических операторов (АЭО), использование системы общего транзита NCTS украинским бизнесом, а также дальнейшую гармонизацию таможенных правил с нормами Евросоюза.

В то же время Гетманцев обратил внимание на проблемные вопросы. В частности, он отметил, что развитие программы АЭО и взаимное признание статуса АЭО с государствами-членами ЕС является сферой ответственности всех центральных органов исполнительной власти. По его словам, до сих пор существует проблема обеспечения первоочередного пропуска компаний со статусом АЭО и пользователей NCTS через государственную границу в системе «Е-очередь», которая требует неотложного решения.

«Украина последовательно продвигается к интеграции в единое таможенное пространство ЕС. В то же время эффективность этого процесса зависит от согласованности действий всех ветвей власти и своевременной реализации принятых решений», — подытожил глава комитета.

В то же время, как отметил Гетманцев, проект новой редакции Таможенного кодекса Украины планируют зарегистрировать в Верховной Раде уже в середине апреля 2026 года.

По его словам, оперативная регистрация документа повысит шансы на его принятие в первом чтении в этом году.

«Чем быстрее он окажется в Верховной Раде, тем выше будут шансы принять его в первом чтении в этом году. Мы точно не будем затягивать и тянуть с ним», — отметил он.

Новый Таможенный кодекс является масштабным документом — он насчитывает 832 статьи и более 500 страниц текста.

