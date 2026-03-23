  В Украине

Проект нового Таможенного кодекса планируют внести в Верховную Раду уже в апреле

13:49, 23 марта 2026
По словам Даниила Гетманцева, оперативная регистрация документа повысит шансы его принятия в первом чтении в этом году.
Проект нового Таможенного кодекса планируют внести в Верховную Раду уже в апреле
Верховная Рада уже приняла 11 законов, направленных на гармонизацию таможенного регулирования Украины с нормами Европейского Союза. Следующим ключевым шагом должно стать принятие нового Таможенного кодекса, который завершит адаптацию законодательства к европейским стандартам.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время форума «Таможенная платформа 2026: Институты АЭО и NCTS как инструменты евроинтеграции».

По словам Гетманцева, за последние годы Украине удалось достичь значительного прогресса в приведении таможенной политики в соответствие с законодательством ЕС.

В ходе форума участники обсудили развитие института авторизованных экономических операторов (АЭО), использование системы общего транзита NCTS украинским бизнесом, а также дальнейшую гармонизацию таможенных правил с нормами Евросоюза.

В то же время Гетманцев обратил внимание на проблемные вопросы. В частности, он отметил, что развитие программы АЭО и взаимное признание статуса АЭО с государствами-членами ЕС является сферой ответственности всех центральных органов исполнительной власти. По его словам, до сих пор существует проблема обеспечения первоочередного пропуска компаний со статусом АЭО и пользователей NCTS через государственную границу в системе «Е-очередь», которая требует неотложного решения.

«Украина последовательно продвигается к интеграции в единое таможенное пространство ЕС. В то же время эффективность этого процесса зависит от согласованности действий всех ветвей власти и своевременной реализации принятых решений», — подытожил глава комитета.

В то же время, как отметил Гетманцев, проект новой редакции Таможенного кодекса Украины планируют зарегистрировать в Верховной Раде уже в середине апреля 2026 года.

По его словам, оперативная регистрация документа повысит шансы на его принятие в первом чтении в этом году.

«Чем быстрее он окажется в Верховной Раде, тем выше будут шансы принять его в первом чтении в этом году. Мы точно не будем затягивать и тянуть с ним», — отметил он.

Новый Таможенный кодекс является масштабным документом — он насчитывает 832 статьи и более 500 страниц текста.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

