  1. В Україні

Проєкт нового Митного кодексу планують внести до Верховної Ради уже в квітні

13:49, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Данила Гетманцева, оперативна реєстрація документа підвищить шанси на його ухвалення у першому читанні цього року.
Проєкт нового Митного кодексу планують внести до Верховної Ради уже в квітні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада вже ухвалила 11 законів, спрямованих на гармонізацію митного регулювання України з нормами Європейського Союзу. Наступним ключовим кроком має стати прийняття нового Митного кодексу, який завершить адаптацію законодавства до європейських стандартів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час форуму «Митна платформа 2026: Інститути АЕО та NCTS як інструменти євроінтеграції».

За словами Гетманцева, за останні роки Україні вдалося досягти значного прогресу у приведенні митної політики у відповідність до законодавства ЄС.

Під час форуму учасники обговорили розвиток інституту авторизованих економічних операторів (АЕО), використання системи спільного транзиту NCTS українським бізнесом, а також подальшу гармонізацію митних правил із нормами Євросоюзу.

Водночас Гетманцев звернув увагу на проблемні питання. Зокрема, він зазначив, що розвиток програми АЕО та взаємне визнання статусу АЕО з державами-членами ЄС є сферою відповідальності всіх центральних органів виконавчої влади. За його словами, досі існує проблема забезпечення першочергового пропуску компаній зі статусом АЕО та користувачів NCTS через державний кордон у системі «Е-черга», яка потребує невідкладного вирішення.

«Україна послідовно просувається до інтеграції в єдиний митний простір ЄС. Водночас ефективність цього процесу залежить від узгодженості дій усіх гілок влади та своєчасної реалізації ухвалених рішень», — підсумував голова комітету.

Водночас, як зазначив Гетманцев, проєкт нової редакції Митного кодексу України планують зареєструвати у Верховній Раді вже в середині квітня 2026 року.

За його словами, оперативна реєстрація документа підвищить шанси на його ухвалення у першому читанні цього року.

«Чим скоріше він опиниться у Верховній Раді, тим більшими будуть шанси ухвалити його в першому читанні цього року. Ми точно не будемо зволікати та тягнути з ним», — зазначив він.

Новий Митний кодекс є масштабним документом — він налічує 832 статті та понад 500 сторінок тексту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС митниця Данило Гетманцев Євросоюз

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]