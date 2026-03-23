Проєкт нового Митного кодексу планують внести до Верховної Ради уже в квітні

Верховна Рада вже ухвалила 11 законів, спрямованих на гармонізацію митного регулювання України з нормами Європейського Союзу. Наступним ключовим кроком має стати прийняття нового Митного кодексу, який завершить адаптацію законодавства до європейських стандартів.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час форуму «Митна платформа 2026: Інститути АЕО та NCTS як інструменти євроінтеграції».

За словами Гетманцева, за останні роки Україні вдалося досягти значного прогресу у приведенні митної політики у відповідність до законодавства ЄС.

Під час форуму учасники обговорили розвиток інституту авторизованих економічних операторів (АЕО), використання системи спільного транзиту NCTS українським бізнесом, а також подальшу гармонізацію митних правил із нормами Євросоюзу.

Водночас Гетманцев звернув увагу на проблемні питання. Зокрема, він зазначив, що розвиток програми АЕО та взаємне визнання статусу АЕО з державами-членами ЄС є сферою відповідальності всіх центральних органів виконавчої влади. За його словами, досі існує проблема забезпечення першочергового пропуску компаній зі статусом АЕО та користувачів NCTS через державний кордон у системі «Е-черга», яка потребує невідкладного вирішення.

«Україна послідовно просувається до інтеграції в єдиний митний простір ЄС. Водночас ефективність цього процесу залежить від узгодженості дій усіх гілок влади та своєчасної реалізації ухвалених рішень», — підсумував голова комітету.

Водночас, як зазначив Гетманцев, проєкт нової редакції Митного кодексу України планують зареєструвати у Верховній Раді вже в середині квітня 2026 року.

За його словами, оперативна реєстрація документа підвищить шанси на його ухвалення у першому читанні цього року.

«Чим скоріше він опиниться у Верховній Раді, тим більшими будуть шанси ухвалити його в першому читанні цього року. Ми точно не будемо зволікати та тягнути з ним», — зазначив він.

Новий Митний кодекс є масштабним документом — він налічує 832 статті та понад 500 сторінок тексту.

