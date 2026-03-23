Пакет школьника, еКнига и Ветеранский спорт: нужно ли декларировать новые соцвыплаты

В НАПК разъяснили, когда социальные выплаты подлежат декларированию.

Фото: НАПК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, нужно ли декларировать средства, полученные по государственным социальным программам поддержки: «Ветеранский спорт», «еКнига», «Пакет школьника» и др.

Когда социальные выплаты подлежат декларированию

По общему правилу выплаты декларируются в случае их монетизации. Это означает, что помощь:

предоставляется непосредственно в денежной форме;

или имеет форму средств либо электронного сертификата, которые можно использовать для оплаты товаров или услуг.

В таких случаях полученные суммы считаются доходом субъекта декларирования (или члена его семьи) и должны быть отражены в разделе 11 декларации.

Нужно ли декларировать выплаты по новым государственным программам

Да.

Введение новых инициатив не меняет общих правил. Даже если конкретная программа еще не упомянута в официальных разъяснениях НАПК, ее следует оценивать по ключевому критерию: если помощь от государства имеет денежный характер или может быть использована как средства для оплаты товаров или услуг, она считается доходом для целей декларирования и подлежит отражению в декларации. Это, в частности, касается и новых видов социальной поддержки, таких как:

«Ветеранский спорт» — программа поддержки физического здоровья ветеранов;

«еКнига» — помощь на приобретение книг лицам, достигшим 18 лет;

«Пакет школьника» — государственная помощь семьям с детьми, которые идут в школу.

Как правильно указать источник дохода

Если декларанту известно, какой именно орган осуществляет выплату, следует указывать именно его. Например, в рамках программ:

«Пакет школьника» — Министерство социальной политики, семьи и единства Украины;

«Ветеранский спорт» — Министерство по делам ветеранов Украины;

«еКнига» — через Министерство культуры Украины.

В то же время в случаях, когда декларант не имеет информации о конкретном распорядителе бюджетных средств, допустимо указывать источником дохода Кабинет Министров Украины. Такой подход соответствует ранее предоставленным рекомендациям НАПК по декларированию выплат в рамках государственных программ социальной поддержки.

НАПК напоминило, что кампания декларирования за 2025 год продолжается до 31 марта включительно. Подать декларацию можно через персональный кабинет в Реестре деклараций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.