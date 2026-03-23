  1. В Україні

Пакунок школяра, єКнига та Ветеранський спорт: чи треба декларувати нові соцвиплати

18:51, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У НАЗК пояснили, коли соціальні виплати підлягають декларуванню.
Фото: НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції, Чи потрібно декларувати кошти, отримані за державними соціальної програмами підтримки: «Ветеранський спорт», «єКнига», «Пакунок школяра» тощо.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Коли соціальні виплати підлягають декларуванню

За загальним правилом виплати декларуються у разі їх монетизації. Це означає, що допомога:

- надається безпосередньо у грошовій формі;

- або має форму коштів чи електронного сертифіката, які можна використати для оплати товарів чи послуг.

У таких випадках отримані суми вважаються доходом суб’єкта декларування (або члена його сім’ї) і мають бути відображені у розділі 11 декларації.

Чи потрібно декларувати виплати за новими державними програмами

Так.

Запровадження нових ініціатив не змінює загальних правил. Навіть якщо конкретна програма ще не згадана в офіційних роз’ясненнях НАЗК, оцінюйте її за ключовим критерієм: якщо допомога від держави має грошовий характер, або може бути використана як кошти для оплати товарів чи послуг, вона вважається доходом для цілей декларування та підлягає відображенню в декларації. Це зокрема стосується  і нових видів соціадьної підтримки, як-то:

«Ветеранський спорт» - програма підтримки фізичного здоров’я ветеранів;

«єКнига» - допомога на придбання книг особам, яким виповнилось 18 років;

 «Пакунок школяра» - державна допомога сім’ям із дітьми, які йдуть до школи.

Як правильно зазначити джерело доходу?

Якщо декларанту відомо, який саме орган здійснює виплату, слід зазначати саме його. Наприклад, у межах програм:

- «Пакунок школяра» - Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України;

- «Ветеранський спорт» - Міністерство у справах ветеранів України;

- «єКнига» - через Міністерство культури України.

Водночас у випадках, коли декларант не має інформації  про конкретного розпорядника бюджетних коштів, допустимо зазначити джерелом доходу Кабінет Міністрів України. Такий підхід відповідає раніше наданим рекомендаціям НАЗК щодо декларування виплат у межах державних програм соціальної підтримки.

НАЗК нагадало, що кампанія декларування за 2025 рік триває до 31 березня включно. Подати декларацію можна через персональний кабінет у Реєстрі декларацій. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація декларування електронна декларація

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]