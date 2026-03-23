Пакунок школяра, єКнига та Ветеранський спорт: чи треба декларувати нові соцвиплати

У НАЗК пояснили, коли соціальні виплати підлягають декларуванню.

Фото: НАЗК

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції, Чи потрібно декларувати кошти, отримані за державними соціальної програмами підтримки: «Ветеранський спорт», «єКнига», «Пакунок школяра» тощо.

Коли соціальні виплати підлягають декларуванню

За загальним правилом виплати декларуються у разі їх монетизації. Це означає, що допомога:

- надається безпосередньо у грошовій формі;

- або має форму коштів чи електронного сертифіката, які можна використати для оплати товарів чи послуг.

У таких випадках отримані суми вважаються доходом суб’єкта декларування (або члена його сім’ї) і мають бути відображені у розділі 11 декларації.

Чи потрібно декларувати виплати за новими державними програмами

Так.

Запровадження нових ініціатив не змінює загальних правил. Навіть якщо конкретна програма ще не згадана в офіційних роз’ясненнях НАЗК, оцінюйте її за ключовим критерієм: якщо допомога від держави має грошовий характер, або може бути використана як кошти для оплати товарів чи послуг, вона вважається доходом для цілей декларування та підлягає відображенню в декларації. Це зокрема стосується і нових видів соціадьної підтримки, як-то:

«Ветеранський спорт» - програма підтримки фізичного здоров’я ветеранів;

«єКнига» - допомога на придбання книг особам, яким виповнилось 18 років;

«Пакунок школяра» - державна допомога сім’ям із дітьми, які йдуть до школи.

Як правильно зазначити джерело доходу?

Якщо декларанту відомо, який саме орган здійснює виплату, слід зазначати саме його. Наприклад, у межах програм:

- «Пакунок школяра» - Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України;

- «Ветеранський спорт» - Міністерство у справах ветеранів України;

- «єКнига» - через Міністерство культури України.

Водночас у випадках, коли декларант не має інформації про конкретного розпорядника бюджетних коштів, допустимо зазначити джерелом доходу Кабінет Міністрів України. Такий підхід відповідає раніше наданим рекомендаціям НАЗК щодо декларування виплат у межах державних програм соціальної підтримки.

НАЗК нагадало, що кампанія декларування за 2025 рік триває до 31 березня включно. Подати декларацію можна через персональний кабінет у Реєстрі декларацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.