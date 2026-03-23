В Киеве водитель автомобиля Smart без прав протаранил три автомобиля – фото
В Голосеевском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Smart, который въехал в три припаркованные машины. Об этом сообщили в патрульной полиции.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Toyota, BMW и Opel. В результате аварии никто не пострадал.
Во время общения с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. В то же время мужчина отказался проходить освидетельствование в установленном законом порядке.
Также правоохранители установили, что водитель не имеет права управления транспортными средствами.
Таким образом, мужчину отстранили от управления и составили в отношении него административные материалы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.