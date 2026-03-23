  1. В Украине

Будут ли штрафовать родителей, если ребенок прогуливает уроки — в полиции ответили

20:47, 23 марта 2026
Речь идет не о разовых пропусках, а о случаях, когда ребенок системно не посещает школу и родители не выходят на связь.
Будут ли штрафовать родителей, если ребенок прогуливает уроки — в полиции ответили
В сети распространяется недостоверная информация о якобы автоматических штрафах для родителей за каждый пропущенный ребенком урок. Начальник Управления ювенальной превенции Национальной полиции Василий Богдан уточнил: на самом деле такие утверждения не соответствуют действительности.

Кабмин действительно обновил правила учета учеников (постановление №241), однако эти изменения не направлены на наказание родителей за разовые пропуски занятий.

Речь идет об усилении контроля за детьми, которые фактически выпадают из образовательного процесса — не посещают школу длительное время и не выходят на связь.

Когда могут вмешаться службы

Полиция и службы по делам детей привлекаются только в случаях, когда:

  • ребенок не посещает школу системно и без уважительных причин
  • родители не выходят на связь со школой
  • отсутствует какая-либо информация о местонахождении ребенка

Как подчеркнул Богдан, это крайняя мера, направленная на защиту прав ребенка, а не на применение штрафов.

Будут ли штрафовать за пропуски

В Нацполиции подчеркивают: за отдельные пропущенные уроки родителей штрафовать не будут.

В то же время административная ответственность по статье 184 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) существует, но применяется только в случаях серьезной запущенности, а не из-за обычных жизненных ситуаций — таких как болезнь или семейные обстоятельства.

Родителям советуют: если ваш ребенок заболел или остался дома по семейным обстоятельствам — просто предупредите учителя (как вы это делали и раньше).

В полиции подчеркивают: изменения направлены на обеспечение права детей на образование и их безопасность, а не на усиление давления на семьи.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

