Будут ли штрафовать родителей, если ребенок прогуливает уроки — в полиции ответили

В сети распространяется недостоверная информация о якобы автоматических штрафах для родителей за каждый пропущенный ребенком урок. Начальник Управления ювенальной превенции Национальной полиции Василий Богдан уточнил: на самом деле такие утверждения не соответствуют действительности.

Кабмин действительно обновил правила учета учеников (постановление №241), однако эти изменения не направлены на наказание родителей за разовые пропуски занятий.

Речь идет об усилении контроля за детьми, которые фактически выпадают из образовательного процесса — не посещают школу длительное время и не выходят на связь.

Когда могут вмешаться службы

Полиция и службы по делам детей привлекаются только в случаях, когда:

ребенок не посещает школу системно и без уважительных причин

родители не выходят на связь со школой

отсутствует какая-либо информация о местонахождении ребенка

Как подчеркнул Богдан, это крайняя мера, направленная на защиту прав ребенка, а не на применение штрафов.

Будут ли штрафовать за пропуски

В Нацполиции подчеркивают: за отдельные пропущенные уроки родителей штрафовать не будут.

В то же время административная ответственность по статье 184 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) существует, но применяется только в случаях серьезной запущенности, а не из-за обычных жизненных ситуаций — таких как болезнь или семейные обстоятельства.

Родителям советуют: если ваш ребенок заболел или остался дома по семейным обстоятельствам — просто предупредите учителя (как вы это делали и раньше).

В полиции подчеркивают: изменения направлены на обеспечение права детей на образование и их безопасность, а не на усиление давления на семьи.