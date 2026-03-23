  1. В Україні

Чи штрафуватимуть батьків, якщо дитина прогулює уроки — у поліції дали відповідь

20:47, 23 березня 2026
Йдеться не про разові пропуски, а про випадки, коли дитина системно не відвідує школу і батьки не виходять на зв’язок.
У мережі поширюється недостовірна інформація про нібито автоматичні штрафи для батьків за кожен пропущений дитиною урок. Начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції Василь Богдан уточнив: насправді такі твердження не відповідають дійсності.

Кабмін справді оновив правила обліку учнів (постанова №241), однак ці зміни не спрямовані на покарання батьків через разові пропуски занять.

Йдеться про посилення контролю за дітьми, які фактично випадають з освітнього процесу — не відвідують школу тривалий час і не виходять на зв’язок.

Коли можуть втрутитися служби

Поліція та служби у справах дітей залучаються лише у випадках, коли:

  • дитина не відвідує школу системно і без поважних причин
  • батьки не виходять на зв’язок зі школою
  • відсутня будь-яка інформація про місце перебування дитини

Як наголосив Богдан, це крайній захід, спрямований на захист прав дитини, а не на застосування штрафів.

Чи штрафуватимуть за пропуски

У Нацполіції підкреслюють: за окремі пропущені уроки батьків не штрафуватимуть.

Водночас адміністративна відповідальність за статтею 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей) існує, але застосовується лише у випадках серйозної занедбаності, а не через звичайні життєві ситуації — як-от хвороба чи сімейні обставини.

Батькам радять: якщо ваша дитина захворіла або залишилася вдома за сімейними обставинами - просто попередьте вчителя (як ви це робили й раніше).

У поліції наголошують: зміни мають на меті забезпечити право дітей на освіту та їхню безпеку, а не посилити тиск на родини.

