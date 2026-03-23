Чи штрафуватимуть батьків, якщо дитина прогулює уроки — у поліції дали відповідь
У мережі поширюється недостовірна інформація про нібито автоматичні штрафи для батьків за кожен пропущений дитиною урок. Начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції Василь Богдан уточнив: насправді такі твердження не відповідають дійсності.
Кабмін справді оновив правила обліку учнів (постанова №241), однак ці зміни не спрямовані на покарання батьків через разові пропуски занять.
Йдеться про посилення контролю за дітьми, які фактично випадають з освітнього процесу — не відвідують школу тривалий час і не виходять на зв’язок.
Коли можуть втрутитися служби
Поліція та служби у справах дітей залучаються лише у випадках, коли:
- дитина не відвідує школу системно і без поважних причин
- батьки не виходять на зв’язок зі школою
- відсутня будь-яка інформація про місце перебування дитини
Як наголосив Богдан, це крайній захід, спрямований на захист прав дитини, а не на застосування штрафів.
Чи штрафуватимуть за пропуски
У Нацполіції підкреслюють: за окремі пропущені уроки батьків не штрафуватимуть.
Водночас адміністративна відповідальність за статтею 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей) існує, але застосовується лише у випадках серйозної занедбаності, а не через звичайні життєві ситуації — як-от хвороба чи сімейні обставини.
Батькам радять: якщо ваша дитина захворіла або залишилася вдома за сімейними обставинами - просто попередьте вчителя (як ви це робили й раніше).
У поліції наголошують: зміни мають на меті забезпечити право дітей на освіту та їхню безпеку, а не посилити тиск на родини.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.