У Києві керманич автівки Smart без водійського протаранив три автомобіля – фото

22:36, 23 березня 2026
Водій влаштував ДТП з трьома припаркованими автомобілями.
У Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Smart, який в’їхав у три припарковані машини. Про це повідомили в патрульній поліції.

За словами очевидців, водій не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілями Toyota, BMW та Opel. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водночас чоловік відмовився проходити огляд у встановленому законом порядку.

Також правоохоронці встановили, що водій не має права керування транспортними засобами.

Відтак, чоловіка відсторонили від керування та склали щодо нього адміністративні матеріали.

