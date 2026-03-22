Під Києвом спалахнула масштабна пожежа: чорний дим видно навіть у центрі столиці, відео

16:17, 22 березня 2026
Очевидці повідомляють про загоряння складських приміщень, дим видно навіть у центрі столиці.
Під Києвом сталася велика пожежа — густий чорний дим накрив частину міста і помітний одразу з кількох районів, зокрема навіть у центрі столиці.

За попередніми даними, загоряння виникло у складських приміщеннях. У соцмережах повідомляють, що вогонь охопив склади.

Очевидці зазначають, що стовп диму видно не лише з лівого берега, а й у центральних районах, зокрема на Хрещатику. Водночас із місця події публікують відео, на яких видно масштаб загоряння.

За наявною інформацією, полум’я вже поширилося за межі будівель і перекинулося на прилеглу територію — зокрема на поле.

ОНОВЛЕНО:

Очільник Деснянської РДА Максим Бахматов уточнив, що горять складські приміщення між Погребами і Троєщиною.

У ДСНС вказали: рятувальники столиці наразі залучені до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області. Від ДСНС Києва до гасіння залучена пожежна техніка та особовий склад.

