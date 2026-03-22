Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: черный дым виден даже в центре столицы, видео

Под Киевом произошел крупный пожар — густой черный дым накрыл часть города и заметен сразу из нескольких районов, в том числе даже в центре столицы.

По предварительным данным, возгорание возникло в складских помещениях. В соцсетях сообщают, что огонь охватил склады.

Очевидцы отмечают, что столб дыма виден не только с левого берега, но и в центральных районах, в частности на Крещатике. В то же время с места происшествия публикуют видео, на которых видно масштаб возгорания.

По имеющейся информации, пламя уже распространилось за пределы зданий и перекинулось на прилегающую территорию — в частности на поле.

ОБНОВЛЕНО:

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов уточнил, что горят складские помещения между Погребами и Троещиной.

В ГСЧС указали: спасатели столицы привлечены к ликвидации пожара в складском здании на территории Киевской области.

От ГСЧС Киева к тушению привлечена пожарная техника и личный состав.

