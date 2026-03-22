  1. Видео
  2. / В Украине

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: черный дым виден даже в центре столицы, видео

16:17, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Очевидцы сообщают о возгорании складских помещений, дым виден даже в центре столицы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Под Киевом произошел крупный пожар — густой черный дым накрыл часть города и заметен сразу из нескольких районов, в том числе даже в центре столицы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По предварительным данным, возгорание возникло в складских помещениях. В соцсетях сообщают, что огонь охватил склады.

Очевидцы отмечают, что столб дыма виден не только с левого берега, но и в центральных районах, в частности на Крещатике. В то же время с места происшествия публикуют видео, на которых видно масштаб возгорания.

По имеющейся информации, пламя уже распространилось за пределы зданий и перекинулось на прилегающую территорию — в частности на поле.

ОБНОВЛЕНО:

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов уточнил, что горят складские помещения между Погребами и Троещиной.

В ГСЧС указали: спасатели столицы привлечены к ликвидации пожара в складском здании на территории Киевской области.

От ГСЧС Киева к тушению привлечена пожарная техника и личный состав.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]