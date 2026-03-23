РФ може готувати масований удар — Зеленський закликав українців реагувати на тривоги

Є дані розвідки про підготовку удару, відповідні доручення вже надані.

Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги через можливу загрозу масованого удару з боку Росії.

За його словами, за даними розвідки, російські війська можуть готувати нову атаку. У зв’язку з цим вже надано відповідні розпорядження силам протиповітряної оборони.

«Будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар», — наголосив глава держави.

Президент закликав громадян берегти себе та не ігнорувати попередження про небезпеку.

