РФ может готовить массированный удар — Зеленский призвал украинцев реагировать на тревоги
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги из-за возможной угрозы массированного удара со стороны России.
По его словам, по данным разведки, российские войска могут готовить новую атаку. В связи с этим уже отданы соответствующие распоряжения силам противовоздушной обороны.
«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар», — подчеркнул глава государства.
Президент призвал граждан беречь себя и не игнорировать предупреждения об опасности.
