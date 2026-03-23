РФ может готовить массированный удар — Зеленский призвал украинцев реагировать на тревоги

Есть данные разведки о подготовке удара, соответствующие поручения уже даны.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги из-за возможной угрозы массированного удара со стороны России.

По его словам, по данным разведки, российские войска могут готовить новую атаку. В связи с этим уже отданы соответствующие распоряжения силам противовоздушной обороны.

«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар», — подчеркнул глава государства.

Президент призвал граждан беречь себя и не игнорировать предупреждения об опасности.

