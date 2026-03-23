ВККС та міжнародні експерти визначили майбутніх суддів ВАКС

19:30, 23 березня 2026
Від 205 претендентів до 22 фіналістів: завершились співбесіди до Вищого антикорупційного суду.
Обрання нових суддів Вищого антикорупційного суду — це не просто чергове кадрове призначення, а реальне посилення правосуддя в топкорупційних справах та виконання стратегічних результатів, визначених Дорожньою картою з питань верховенства права.

Конкурс, оголошений ще 3 червня 2025 року, зібрав 205 охочих, проте лише 73 кандидати змогли подолати бар’єр іспитів та дійти до стадії спеціальних спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).

До наступного етапу конкурсу, а саме — фінальної стадії формування рейтингу, допущені 22 фіналісти:

Судді Вищого антикорупційного суду:

Судді різних інстанцій:

  • Наталія Дорошенко - суддя Рівненського окружного адміністративного суду;
  • Владислав Кухта - суддя Чернігівського районного суду Чернігівської області;
  • Оксана Гуцал – суддя, відряджена до Кременецького районного суду Тернопільської області;
  • Віктор Антипенко - суддя Рокитнянського районного суду Київської області;
  • Євген Діденко – суддя, відряджений до Оболонського районного суду міста Києва;
  • Ірина Тесленко – суддя, відряджена до Солом'янського районного суду міста Києва;
  • Віталій Корягін - суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області;
  • Тетяна Троян - суддя Соснівського районного суду міста Черкаси;
  • Юлія Ретинська - суддя Заводського районного суду Запоріжжя;
  • Ігор Чайкін - суддя Покровського районного суду Кривого Рогу;
  • Ольга Певна – суддя, відряджена до Київського районного суду міста Харкова;
  • Інна Смаль - суддя Сосницького райсуду Чернігівської області;
  • Денис Коваленко - суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;

Науковці та адвокати:

  • Микола Рубащенко - доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук;
  • Марта-Марія Яциніна - старший викладач кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, уповноважена з антикорупційної діяльності УКУ;
  • Олександр Дудченко - доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Леся Скрекля - доцент кафедри кримінального права та процесу Львівського торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук;

Військовослужбовці:

  • Микола Піка - адвокат, військовослужбовець;
  • Олег Хамходера - доцент кафедри адміністративного та фінансового права Одеської юридичної академії, кандидат наук, військовослужбовець.

Співбесіди були фактично останнім етапом оцінювання, після якого процедура переходить у суто інституційну площину.

Формування рейтингу: ВККС формує остаточний рейтинг із урахуванням балів за всі етапи, після чого мають бути ухвалені рішення про рекомендацію кандидатів на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати.

Розгляд у ВРП: Матеріали сформованого рейтингу передаються до Вищої ради правосуддя, яка проводить фінальний розгляд та вносить подання Президенту.

Призначення: Указом Президента України судді будуть призначені на посади та урочисто складуть присягу судді Вищого антикорупційного суду України.

