ВККС та міжнародні експерти визначили майбутніх суддів ВАКС

Від 205 претендентів до 22 фіналістів: завершились співбесіди до Вищого антикорупційного суду.

Обрання нових суддів Вищого антикорупційного суду — це не просто чергове кадрове призначення, а реальне посилення правосуддя в топкорупційних справах та виконання стратегічних результатів, визначених Дорожньою картою з питань верховенства права.

Конкурс, оголошений ще 3 червня 2025 року, зібрав 205 охочих, проте лише 73 кандидати змогли подолати бар’єр іспитів та дійти до стадії спеціальних спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).

До наступного етапу конкурсу, а саме — фінальної стадії формування рейтингу, допущені 22 фіналісти:

Судді Вищого антикорупційного суду:

Судді різних інстанцій:

Науковці та адвокати:

Військовослужбовці:

Співбесіди були фактично останнім етапом оцінювання, після якого процедура переходить у суто інституційну площину.

Формування рейтингу: ВККС формує остаточний рейтинг із урахуванням балів за всі етапи, після чого мають бути ухвалені рішення про рекомендацію кандидатів на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати.

Розгляд у ВРП: Матеріали сформованого рейтингу передаються до Вищої ради правосуддя, яка проводить фінальний розгляд та вносить подання Президенту.

Призначення: Указом Президента України судді будуть призначені на посади та урочисто складуть присягу судді Вищого антикорупційного суду України.

