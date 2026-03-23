ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

19:30, 23 марта 2026
От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.
Избрание новых судей Высшего антикоррупционного суда — это не просто очередное кадровое назначение, а реальное усиление правосудия в топ-коррупционных делах и выполнение стратегических результатов, определенных Дорожной картой по вопросам верховенства права.

Конкурс, объявленный еще 3 июня 2025 года, собрал 205 желающих, однако только 73 кандидата смогли преодолеть барьер экзаменов и дойти до стадии специальных совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ).

К следующему этапу конкурса, а именно — финальной стадии формирования рейтинга, допущены 22 финалиста:

Судьи Высшего антикоррупционного суда:

Судьи различных инстанций:

  • Наталия Дорошенко — судья Ровенского окружного административного суда;
  • Владислав Кухта — судья Черниговского районного суда Черниговской области;
  • Оксана Гуцал— судья, командированная в Кременецкий районный суд Тернопольской области;
  • Виктор Антипенко— судья Рокитнянского районного суда Киевской области;
  • Евгений Диденко — судья, командированный в Оболонский районный суд города Киева;
  • Ирина Тесленко — судья, командированная в Соломенский районный суд города Киева;
  • Виталий Корягин — судья Терновского городского суда Днепропетровской области;
  • Татьяна Троян — судья Сосновского районного суда города Черкассы;
  • Юлия Ретинская — судья Заводского районного суда Запорожья;
  • Игорь Чайкин — судья Покровского районного суда Кривого Рога;
  • Ольга Певна— судья, командированная в Киевский районный суд города Харькова;
  • Инна Смаль— судья Сосницкого райсуда Черниговской области;
  • Денис Коваленко — судья Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

Ученые и адвокаты:

  • Николай Рубащенко— доцент кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук;
  • Марта-Мария Яцынина— старший преподаватель кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, уполномоченная по антикоррупционной деятельности УКУ;
  • Александр Дудченко— доцент кафедры уголовного процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Леся Скрекля — доцент кафедры уголовного права и процесса Львовского торгово-экономического университета, кандидат юридических наук.

Военнослужащие:

  • Николай Пика — адвокат, военнослужащий;
  • Олег Хамходера— доцент кафедры административного и финансового права Одесской юридической академии, кандидат наук, военнослужащий.

Собеседования были фактически последним этапом оценивания, после которого процедура переходит в сугубо институциональную плоскость.

Формирование рейтинга: ВККС формирует окончательный рейтинг с учетом баллов за все этапы, после чего должны быть приняты решения о рекомендации кандидатов на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты.

Рассмотрение в ВСП: Материалы сформированного рейтинга передаются в Высший совет правосудия, который проводит финальное рассмотрение и вносит представление Президенту.

Назначение: Указом Президента Украины судьи будут назначены на должности и торжественно принесут присягу судьи Высшего антикоррупционного суда Украины.

ВККС ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

