ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

Избрание новых судей Высшего антикоррупционного суда — это не просто очередное кадровое назначение, а реальное усиление правосудия в топ-коррупционных делах и выполнение стратегических результатов, определенных Дорожной картой по вопросам верховенства права.

Конкурс, объявленный еще 3 июня 2025 года, собрал 205 желающих, однако только 73 кандидата смогли преодолеть барьер экзаменов и дойти до стадии специальных совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ).

К следующему этапу конкурса, а именно — финальной стадии формирования рейтинга, допущены 22 финалиста:

Судьи Высшего антикоррупционного суда:

Судьи различных инстанций:

Ученые и адвокаты:

Военнослужащие:

Собеседования были фактически последним этапом оценивания, после которого процедура переходит в сугубо институциональную плоскость.

Формирование рейтинга: ВККС формирует окончательный рейтинг с учетом баллов за все этапы, после чего должны быть приняты решения о рекомендации кандидатов на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты.

Рассмотрение в ВСП: Материалы сформированного рейтинга передаются в Высший совет правосудия, который проводит финальное рассмотрение и вносит представление Президенту.

Назначение: Указом Президента Украины судьи будут назначены на должности и торжественно принесут присягу судьи Высшего антикоррупционного суда Украины.

