ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС
Избрание новых судей Высшего антикоррупционного суда — это не просто очередное кадровое назначение, а реальное усиление правосудия в топ-коррупционных делах и выполнение стратегических результатов, определенных Дорожной картой по вопросам верховенства права.
Конкурс, объявленный еще 3 июня 2025 года, собрал 205 желающих, однако только 73 кандидата смогли преодолеть барьер экзаменов и дойти до стадии специальных совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ).
К следующему этапу конкурса, а именно — финальной стадии формирования рейтинга, допущены 22 финалиста:
Судьи Высшего антикоррупционного суда:
Судьи различных инстанций:
- Наталия Дорошенко — судья Ровенского окружного административного суда;
- Владислав Кухта — судья Черниговского районного суда Черниговской области;
- Оксана Гуцал— судья, командированная в Кременецкий районный суд Тернопольской области;
- Виктор Антипенко— судья Рокитнянского районного суда Киевской области;
- Евгений Диденко — судья, командированный в Оболонский районный суд города Киева;
- Ирина Тесленко — судья, командированная в Соломенский районный суд города Киева;
- Виталий Корягин — судья Терновского городского суда Днепропетровской области;
- Татьяна Троян — судья Сосновского районного суда города Черкассы;
- Юлия Ретинская — судья Заводского районного суда Запорожья;
- Игорь Чайкин — судья Покровского районного суда Кривого Рога;
- Ольга Певна— судья, командированная в Киевский районный суд города Харькова;
- Инна Смаль— судья Сосницкого райсуда Черниговской области;
- Денис Коваленко — судья Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области.
Ученые и адвокаты:
- Николай Рубащенко— доцент кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук;
- Марта-Мария Яцынина— старший преподаватель кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, уполномоченная по антикоррупционной деятельности УКУ;
- Александр Дудченко— доцент кафедры уголовного процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Леся Скрекля — доцент кафедры уголовного права и процесса Львовского торгово-экономического университета, кандидат юридических наук.
Военнослужащие:
- Николай Пика — адвокат, военнослужащий;
- Олег Хамходера— доцент кафедры административного и финансового права Одесской юридической академии, кандидат наук, военнослужащий.
Собеседования были фактически последним этапом оценивания, после которого процедура переходит в сугубо институциональную плоскость.
Формирование рейтинга: ВККС формирует окончательный рейтинг с учетом баллов за все этапы, после чего должны быть приняты решения о рекомендации кандидатов на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты.
Рассмотрение в ВСП: Материалы сформированного рейтинга передаются в Высший совет правосудия, который проводит финальное рассмотрение и вносит представление Президенту.
Назначение: Указом Президента Украины судьи будут назначены на должности и торжественно принесут присягу судьи Высшего антикоррупционного суда Украины.
