2025 увійшов у трійку найспекотніших років за 175 років спостережень – ООН

З 2015 по 2025 роки середні глобальні температури перевищували всі попередні рекорди, а 2024 рік став найбільш аномальним за всю історію метеоспостережень.

Як зазначено у звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН, 2015–2025 роки виявилися найспекотнішими з початку офіційних спостережень, що ведуться з 1850 року. 2024 рік перевищив середні доіндустріальні показники на 1,55°C, а 2025 увійшов до трійки найтепліших років із середнім підвищенням температури на 1,43°C. Про це пише Reuters.

У доповіді також підкреслено рекордну втрату маси льодовиків у ключових регіонах світу. Найбільші скорочення зафіксовані в Ісландії та Північній Америці, що потрапило до п’ятірки найгірших показників за весь час спостережень.

«Стан глобального клімату є надзвичайним. Планета Земля виходить за межі своїх можливостей. Усі ключові кліматичні показники сигналізують про небезпеку», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, коментуючи результати звіту.

