2025 увійшов у трійку найспекотніших років за 175 років спостережень – ООН

23:30, 23 березня 2026
З 2015 по 2025 роки середні глобальні температури перевищували всі попередні рекорди, а 2024 рік став найбільш аномальним за всю історію метеоспостережень.
Як зазначено у звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН, 2015–2025 роки виявилися найспекотнішими з початку офіційних спостережень, що ведуться з 1850 року. 2024 рік перевищив середні доіндустріальні показники на 1,55°C, а 2025 увійшов до трійки найтепліших років із середнім підвищенням температури на 1,43°C. Про це пише Reuters.

У доповіді також підкреслено рекордну втрату маси льодовиків у ключових регіонах світу. Найбільші скорочення зафіксовані в Ісландії та Північній Америці, що потрапило до п’ятірки найгірших показників за весь час спостережень.

«Стан глобального клімату є надзвичайним. Планета Земля виходить за межі своїх можливостей. Усі ключові кліматичні показники сигналізують про небезпеку», – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, коментуючи результати звіту.

ООН погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та міжнародні експерти визначили майбутніх суддів ВАКС

Від 205 претендентів до 22 фіналістів: завершились співбесіди до Вищого антикорупційного суду.

ВС: військовим зберігається виплата до 100 тисяч гривень при лікуванні наслідків поранення

КАС ВС роз’яснив, що право на додаткову винагороду у 100 000 грн зберігається і під час лікування наслідків поранення, якщо встановлено їх причинний зв’язок із захистом Батьківщини.

Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

