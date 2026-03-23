2025 год вошёл в тройку самых жарких лет за 175 лет наблюдений — ООН

С 2015 по 2025 годы средние глобальные температуры превышали все предыдущие рекорды, а 2024 год стал самым аномальным за всю историю метеонаблюдений.

Как указано в отчете Всемирной метеорологической организации ООН, 2015–2025 годы оказались самыми жаркими с начала официальных наблюдений, ведущихся с 1850 года. 2024 год превысил средние доиндустриальные показатели на 1,55 °C, а 2025 год вошел в тройку самых теплых лет со средним повышением температуры на 1,43 °C. Об этом пишет Reuters.

В докладе также подчеркнута рекордная потеря массы ледников в ключевых регионах мира. Наибольшие сокращения зафиксированы в Исландии и Северной Америке, которая вошла в пятерку худших показателей за все время наблюдений.

«Состояние глобального климата является чрезвычайным. Планета Земля выходит за пределы своих возможностей. Все ключевые климатические показатели сигнализируют об опасности», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя результаты отчета.

